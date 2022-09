Wybory do Rady Dzielnicy Maczki / fot. UM Sosnowiec

Urząd Miasta w Sosnowcu zaprasza mieszkańców Maczek do wzięcia udziału w wyborach do Rady jednostki pomocniczej – Dzielnicy Maczki, które odbędą się w niedzielę 25 września od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Przed nami wybory do Rady jednostki pomocniczej – Dzielnicy Maczki

- Mieszkańców prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość do lokalu wyborczego znajdującego się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu przy ul. Skwerowej 21 - czytamy w komunikacie sosnowieckiego urzędu miasta.

Uprawnieni do głosowania zgodnie ze Statutem są mieszkańcy następujących ulic: Kolonia Cieśle, Kolonia Wągródka, Krakowska, Kadłubka, Maczkowska, Skwerowa, Spacerowa, Stacyjna, Stare Maczki, Wodociągi.