Wojny Grafików – part one – wyjątkowa wystawa w Bibliosferze!

BIBLIOSFERA - Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu (ul. Kalinowa) serdecznie zaprasza w czwartek 3 lutego 2022 o godz. 17:00 na wernisaż wystawy lokalnych artystów, którzy podejmą formułę "bitwy" na swoje prace.

Bitwa pomiędzy Alicją Ludwichowską a Sebastianem "Stecykiem" Steciem

WOJNY GRAFIKÓW to projekt mający na celu pokazanie jak różne mogą być spojrzenia na jeden temat. Pierwsza graficzna bitwa rozegra się pomiędzy Alicją Ludwichowską a Sebastianem "Stecykiem" Steciem. Temat ich graficznych zmagań to "ŚWIATŁO". Jaki będzie efekt tej artystycznej potyczki? Czy artyści dojdą do wspólnych wniosków, czy raczej wrażliwość artystyczna popchnie ich w zupełnie odmienne rejony sztuki? Wystawa będzie udostępniana do 31 marca 2022. Wstęp wolny.

Alicja Ludwichowska (ur. 21 kwietnia 1983 w Sosnowcu) - projektantka szeroko pojętej grafiki użytkowej. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Artystka wywodzi się z sosnowieckiego studia sztuk plastycznych Wytwornia, ma na swoim koncie wystawy zbiorowe i indywidualne. Zawodowo współpracowała z agencjami specjalizującymi się w projektowaniu graficznym i multimedialnym. Obecnie zajmuje się animacją społeczno-kulturalną, jest odpowiedzialna za wizerunek graficzny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, w tym Zagłębiowskiej Mediateki. Jest również autorką logotypu tejże instytucji. W swoje prace często, oprócz grafiki komputerowej, wplata elementy analogowe, wychodzące z gestu ręki. Tematycznie lubi wykorzystywać elementy humoru i ironii. Jako największe osiągnięcie wymienia stworzenie grafiki na okładkę angielskiego zespołu The Toy Dolls.

Sebastian „Stecyk” Steć (ur. 28 stycznia 1974 w Sosnowcu) - muzyk, perkusista, jeden z prekursorów polskiej muzyki ska, współtwórca takich zespołów jak Dirty Flower, Skankan, Horrorshow czy Ziggie Piggie. Grał z Robertem Brylewskim, Izraelem, Kryzysem, Konopians oraz z niezliczoną grupą muzyków i wokalistów. Człowiek doskonale znany w środowisku muzycznym - nie tylko w Sosnowcu. Grafiki tworzy od wielu lat. Ma za sobą dużą wystawę autorską w Zagłębiowskiej Mediatece. Jego prace są utrzymane w klimatach pop-artowych z elementami xenomorhingu. Sam autor nie chce narzucać widzowi swojej interpretacji, zostawia wolne pole do analizy swoich prac