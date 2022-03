Wnioski o 500+ w języku ukraińskim od soboty i "Weekend dla Ukrainy" w ZUS

Już od soboty, 26 marca, będzie dostępny w języku ukraińskim specjalny wniosek o świadczenie 500+ dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. W najbliższy weekend, 26 i 27 marca, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. W sobotę i w niedzielę wybrane placówki będą otwarte dla obywateli Ukrainy, którzy chcą złożyć wniosek o 500+.

Specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim będzie można składać elektronicznie już od soboty, 26 marca. Dlatego też już w najbliższy weekend Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. W sobotę - 26 marca i w niedzielę - 27 marca, w godz. od 9.00 do 15.00 będą otwarte placówki ZUS w Sosnowcu i w Zawierciu, natomiast 26 marca - ZUS w Jaworznie i w Dąbrowie Górniczej (w godz. od 9.00 do 15.00).

Weekend dla Ukrainy w ZUS

- Pracownicy ZUS będą do dyspozycji obywateli Ukrainy, by pomóc im w założeniu profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i złożeniu wniosku o świadczenie 500+. Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy do skorzystania z tej oferty i odwiedzenia ZUS właśnie w weekend w wybranych placówkach, by założyć profil PUE i wysłać elektroniczny wniosek o świadczenie 500 plus - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Do wniosku o 500+ potrzebny PESEL

Aby móc wysłać elektronicznie wniosek o 500+ wcześniej obywatel Ukrainy musi posiadać swój profil PUE. To za jego pośrednictwem będzie mógł wysłać wniosek o świadczenie rodzinne. Zasady przyznawania świadczenia dla uchodźców są takie same jak dla naszych obywateli. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. Niezbędnym do złożenia wniosku o 500+ jest posiadanie specjalny numeru PESEL, musi go mieć nadany zarówno rodzić jak i dziecko, na które będzie składany wniosek. Ponadto rodzic musi mieć też założone konto w banku w Polsce oraz polski numer telefonu i adres email (pisany alfabetem języka łacińskiego). Wszystkie te informacje dotyczące świadczeń wypłacanych przez ZUS są dostępne na stronie internetowej Zakładu, także w języku ukraińskim.

Duże zainteresowanie infolinią w języku ukraińskim

Ponadto w poniedziałek, 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Wśród obsługujących infolinię są uchodźcy z Ukrainy. Infolinia jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach od 8.00 do 18.00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów). Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl.

- Infolinia ZUS w języku ukraińskim już od pierwszego dnia uruchomienia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Konsultanci pierwszego dnia odebrali 845 połączeń, w tym udzielili 637 odpowiedzi w języku ukraińskim i 208 w języku polskim – wylicza Kopczyńska.

Ze statystyk wynika, że najwięcej zapytań dotyczyło spraw ogólnych dotyczących świadczeń rodzinnych i co należy zrobić, aby złożyć wniosek - o to zapytało 362 klientów. 88 osób zapytało kogo dotyczy konkretny wniosek, a 49 osób o terminy składania wniosków. Najwięcej dzwoniących zainteresowanych było wnioskiem 500+. 78 osób profilem PUE, a przede wszystkim rejestracją konta na Platformie Usług Elektronicznych

Większość informacji, o które pytali dzwoniący są dostępne na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), także w języku ukraińskim.