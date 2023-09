Wczoraj Berlin, dziś Warszawa. Sosnowiecki Teatr Zagłębia zdobywa europejskie stolice

Teatr Zagłębia szturmem zdobywa europejskie stolice. Po sukcesie na berlińskim Festiwalu Theatertreffen, na który został zaproszony jako jedyny polski teatr, teraz – jako partner i jedyny teatr spoza stolicy – pojawi się na Małej Warszawskiej Jesieni.

Teatr Zagłębia na Europejskim Szlaku Sztuki

Warszawska Jesień jest festiwalem zasłużonym, z ogromną tradycją, czymś w rodzaju świadka historii. Jest to jedyny w Polsce festiwal o randze i skali międzynarodowej poświęcony muzyce współczesnej, przez wiele lat jedyna tego rodzaju impreza w środkowej i wschodniej części Europy. Nikogo więc nie dziwi, że ten odważny, nowatorski, poruszający trudne i aktualne tematy teatr stał się partnerem tego festiwalu.

„I tak, jak do Berlina na Festiwal Theatertreffen zostaliśmy zaproszeni jako jedyny polski teatr, tak teraz – jako partner i jedyny teatr spoza Warszawy – w najbliższą sobotę mamy możliwość zaprezentować swoją najnowszą sztukę „Tajemniczy ogród” w stolicy” – mówi Jacek Jabrzyk zastępca dyrektorki ds. artystycznych.

„Bardzo ważną częścią tego pełnometrażowego spektaklu wyreżyserowanego przez Justynę Sobczyk będzie muzyka autorstwa Wojciecha Błażejczyka” –tłumaczy J. Jabrzyk. Zrealizowany w Teatrze Zagłębia spektakl to swoisty remiks i recykling klasycznego już dzieła. „Nasz spektakl to zaproszenie do świata natury i Krainy Zrozumienia dla dziecięcych trudności radzenia sobie z wyzwaniami, które stawia świat dorosłych i trudna współczesność” – dodaje dyrektor.

Innowacyjne spojrzenie na "Tajemniczy Ogród"

Sięgając po różnorodne środki artystyczne (muzyka współczesna, video art, performance) spektakl przetwarza zawarte w powieści historie i wątki. Podchodzi do nich krytycznie, przygląda się im i temu, jak przez lata zmieniło się nasze podejście do cielesności, do tego, co uznajemy za normę i do przyrody. To „Tajemniczy ogród” zderzony z muzyką, dziecięcą ekspresją i doświadczeniem osób o alternatywnej motoryce. To zaproszenie nie tylko do odkrywania barwnego, bogatego, różnorodnego krajobrazu. W nowo odkrytym tajemniczym ogrodzie chcemy się wspólnie bawić – i zmieniać go według własnych zasad.

Premiera spektaklu „Tajemniczy ogród” odbywa się w ramach 13. Festiwalu Muzyki Współczesnej dla dzieci Mała Warszawska Jesień. Partnerami projektu są Teatr Rozrywki oraz Festiwal Mała Warszawska Jesień.

Sosnowiecka premiera odbędzie się tydzień później, w sobotę 29 września.