Walentynkowe premiery w kinach Helios

Święto zakochanych tuż za rogiem, a na ekranach kin Helios moc ekscytujących premier, w których nie zabraknie wielkich uczuć! W repertuarze znajdą się następujące nowości: „Priscilla”, „Piękna katastrofa 2”, „Miłość jak miód” oraz „Emma i czarny jaguar”. Sieć przygotowała również różnorodne seanse specjalne i konkurs walentynkowy!

"Priscilla"

Gorącą premierą jest „Priscilla” – dzieło Sofii Coppoli poświęcone relacji legendarnego Elvisa Presleya i jego żony. Ich związek budzi kontrowersje do dziś ze względu różnicę wieku, jaka dzieliła parę, jak również przez fakt, iż na początku ich związku on był już gwiazdą rock-and-rolla, a ona zaledwie nastolatką. Elvis stał się dla młodziutkiej dziewczyny najlepszym przyjacielem i pierwszą miłością. Pod pozorem luksusu i sławy życie Priscilli zamieniło się jednak w złotą klatkę.

"Piękna katastrofa 2"

Nowością w walentynkowym, a zarazem komediowym klimacie jest „Piękna katastrofa 2”. Abby i Travis biorą ślub w Las Vegas, chociaż sami ledwo pamiętają moment zawarcia małżeństwa. W dodatku podczas szalonej nocy wygrali pokaźną kwotę, za którą organizują po fakcie swój wieczór kawalerski i panieński. Te na pewno nie upłyną spokojnie, gdyż tropem pary podąża przywódca mafii, Benny. Gangster z pomocą swoich ludzi zamierza odzyskać pieniądze stracone w kasynie.

"Miłość jak miód"

Inną premierą w sam raz na walentynki jest polska komedia „Miłość jak miód”. Bohaterki filmu, Majka i Agata, mają za sobą trudny czas – jedna jest wdową, drugą partner właśnie zostawił dla młodszej. Pewnego dnia przyjaciółki podejmują spontaniczną decyzję o zamianie miejscami. Wiele wynikających z tego komplikacji może sprawić, że Majka i Agata odmienią swoje podejście do życia i otworzą się na miłość, która nie pyta o wiek!

"Emma i czarny jaguar"

Propozycją idealnego filmu dla rodziny jest natomiast „Emma i czarny jaguar”. Tytułowa bohaterka dorasta w amazońskiej dżungli, a jej niecodziennym towarzyszem zabaw jest Hope – mały jaguar. Pewnego dnia dziewczynka przeprowadza się do Nowego Jorku, jednak po latach, już jako nastolatka, pragnie odnaleźć Hope i ocalić go przed zagrożeniem ze strony okrutnych łowców zwierząt.

"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5"

Ponadto w repertuarze Heliosa znajdą się filmy, które zdążyły już podbić serca wielu kinomanów. „Baby boom, czyli Kogel Mogel 5” to kontynuacja słynnej komedii, skupiająca się na ukazaniu następnego pokolenia rodzin Wolańskich i Zawadów. Patchworkowa familia się powiększa, co oznacza kolejne zabawne perypetie!

"Argylle. Tajny szpieg"

Inna produkcja w gwiazdorskiej obsadzie – „Argylle. Tajny szpieg” – to porywająca opowieść o autorce książek szpiegowskich, której proza o agencie Argylle staje się rzeczywistością. Kobieta znajduje się przez to w niebezpieczeństwie i musi uciekać przed zabójcami wprost z kart swoich powieści. W rolach głównych występują: Henry Cavill, Dua Lipa, Bryan Cranston oraz John Cena.

Sieć kin Helios proponuje również tytuły dla młodszych widzów. „Akademia Pana Kleksa” to przebój dla całej rodziny o szalonym pedagogu i jego wyjątkowej podopiecznej, Adzie. Z kolei „Wyfrunięci” to animacja o rodzinie kaczek, która odmienia swoje życie, wyruszając w szaloną i daleką podróż. Ponadto w weekend 10-11 lutego odbędą się interaktywne pokazy Świnka Peppa: Impreza w kinie. W ramach tych wyjątkowych projekcji na widzów czekają odcinki specjalne, nowe piosenki, jak również fragmenty bajki, dzięki którym dzieci będą mogły dołączyć do bohaterki i jej towarzyszy!

Po krótkiej przerwie do repertuaru powracają uwielbiane Nocne Maratony Filmowe! W piątek, 9 lutego do kin sieci zawita Maraton romantycznie straszny, przygotowany specjalnie dla tych, którzy nie przepadają za słodką odsłoną walentynek. W programie znajdą się aż cztery przerażające horrory, w tym nowość z Nicholasem Cagem w roli głównej – „Niewesołe miasteczko”.

W poniedziałek, 12 lutego, na ekranach wybranych kin Helios znajdzie się cykl Kino Konesera z filmem „Matka siedzi z tyłu”. Ten nietuzinkowy islandzki film to zaskakująca czarna komedia, opowiadająca o Jonie, który wozi samochodem matkę po całej wyspie. To nie jest jednak zwykła podróż, gdyż mama niedawno zmarła, a mężczyzna spełnia jej ostatnie życzenie.

Czwartkowe wieczory są zarezerwowane na filmowe spotkania z polskim kinem w ramach cyklu Kultura Dostępna. 15 lutego zostanie wyświetlona komedia romantyczna „Porady na zdrady 2”. Znana z poprzedniej części poradnia dla kobiet o złamanych sercach działa na pełnych obrotach. Jednocześnie powstaje grupa wsparcia dla mężczyzn, gromadząca partnerów kobiet z poradni!

Bilety na wszystkie seanse dostępne są na stronie www.helios.pl, w aplikacji mobilnej oraz w kasach kinowych. Dokonując zakupu wcześniej, można wybrać najlepsze miejsca, a także – zaoszczędzić w ramach oferty „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”. Helios zachęca również do udziału w walentynkowym konkursie – więcej informacji znajduje się pod linkiem: www.helios.pl/walentynki.

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tysięcy miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych spółek medialno-rozrywkowych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej”), reklamy zewnętrznej (lider rynku - AMS), internetu (grupa Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Radiowej Agory i Eurozetu).