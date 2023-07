W wakacje pamiętaj o bezpieczeństwie w sieci. Jak bronić się przed cyberatakiem?

Rok szkolny już się zakończył. Wakacje to czas wyjazdów, urlopów, wycieczek, ale również okazja do częstszego surfowania w sieci. Warto pamiętać o tym, że na użytkowników Internetu, zwłaszcza tych najmłodszych, czyhają różne zagrożenia, szczególnie gdy rodzice są w pracy i nie mają możliwości stałego nadzorowania swoich pociech.

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w cyberświecie? Przede wszystkim poprzez edukację, rozmowę i nadzór.

Jakie zagrożenia występują w sieci?

Cybergrooming, cyberuwodzenie – internetowy uwodziciel stara się doprowadzić do rzeczywistego spotkania z dzieckiem, najczęściej w celu nadużycia seksualnego, wytworzenia pornografii dziecięcej lub fizycznego ataku. Sprawcy często używają różnych metod manipulacji, tworzą fałszywe profile i budują przyjacielską relację z dzieckiem, by po czasie zaprosić je na spotkanie.

Jak się bronić przed cyberuwodzeniem?

Podstawą ochrony jest ostrożność w komunikacji z obcym osobami. W przypadku zaproszenia do kontaktu przez nieznajomego najlepiej w ogólne go nie akceptować i nie nawiązywać z taką osobą rozmowy.

Należy posługiwać się zasadą ograniczonego zaufania, wyniki badań potwierdzają, że nieznane nam osoby bardzo często wykorzystują sieć do kłamstw.

Ważnym jest, aby nie udostępniać wrażliwych informacji, które mogą być wykorzystane (np. dane osobiste, hasła dostępowe).

Cyberprzemoc – czyli internetowe nękanie, poniżanie i ośmieszanie ofiary na portalach społecznościowych, forach poprzez publikowanie wulgarnych komentarzy i postów, zamieszczanie poniżających zdjęć lub filmów, czy włamywanie na konta. Sprawcy takiej przemocy przekonani są o anonimowości w Internecie, wydaje im się, że działają z ukrycia.

Jak bronić się przed cyberatakiem?

Najważniejsze, aby zakończyć komunikację ze sprawcą i nie mścić się. Słusznym będzie zablokowanie takiej osoby i ograniczenie jej dostępu do ofiary, a jeśli jest to możliwe na podstawie profilu lub innych danych – zidentyfikować sprawcę i przekazać tę informację dorosłym.

Seksting – zjawisko polegające na przesyłaniu do innych osób treści o charakterze seksualnym, w formie tekstu lub nagich i półnagich zdjęć oraz filmów.

Seksting jest zjawiskiem niebezpiecznym i może prowadzić do wielu zagrożeń. Materiały tego typu mogą łatwo trafić w niepowołane ręce i zostać upublicznione. Osoba, która wysłała intymne zdjęcia lub filmy, może stać się obiektem cyberprzemocy i być narażona na seksualne nękanie lub ataki, co może później doprowadzić do stresu oraz załamania psychicznego.

Złote zasady – porady dla rodziców:

Interesuj się tym, co robi twoje dziecko w sieci.

Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o zagrożeniach, jakie występują w Internecie.

Nie bój się przyznać do niewiedzy.

Naucz dziecko, że osoba poznana w Internecie nie musi być tym, za kogo się podaje.

Naucz dziecko, aby nie podawało w sieci swoich danych.

Ustal, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w Internecie bez Twojej wiedzy.

Nie krytykuj i nie obwiniaj dziecka jeśli coś się stanie.

W razie potrzeby szukaj pomocy i porady u specjalisty.

Pamiętaj – rozmowa jest najważniejsza!

Kto oferuje pomoc?