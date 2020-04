Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim potwierdzono 14 przypadków koronawirusa (12 z tych osób to mieszkańcy Sosnowca) na oddziale wewnętrznym, który już w ubiegłym tygodniu został objęty kwarantanną. Wśród zakażonych są 4 osoby z personelu, a 10 to pacjenci. Pacjenci są przewożeni do szpitali zakaźnych, a personel będzie odizolowany w budynku przy ul. Szpitalnej.

Na oddziale przeprowadzono 31 testów, oprócz 14 pozytywnych (potwierdzających obecność wirusa), 17 dało wynik negatywny. Podjęliśmy też decyzję o wykonaniu kolejnych testów wśród części pacjentów i personelu innych oddziałów. Dodatkowo pomieszczenia Oddziału Wewnętrznego zostaną poddane dekontaminacji polegającej m.in. na odymianiu.

W sumie, wśród mieszkańców miasta, mamy potwierdzonych 21 przypadków (1 we wtorek w WSS5)

Jednocześnie apeluję o dalszą pomoc i wsparcie dla szpitala. Mimo przeznaczenia prawie miliona złotych na sprzęt i odzież ochronną dla szpitala, pomoc jest konieczna. Walka z koronawirusem będzie jeszcze długo trwała. Niezbędne są prawie wszystkie artykuły, które obecnie są praktycznie nie do zdobycia.

Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie wszystkim darczyńcom, którzy wspierają szpital i oczywiście prosimy o więcej.

[Aktualizacja z 31.03] Jak informuje prezydent Arkadiusz Chęciński na swoim profilu, mamy kolejne dwa przypadki koronawirusa w mieście (w sumie 8).

To kobieta i mężczyzna, oboje w podeszłym wieku, są w stanie średnim. Zakażenie pochodzi z tego samego źródła. Obie osoby od kilku dni przebywają na kwarantannie.