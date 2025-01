Ukradł alkohol i zaatakował pracownicę ochrony. Mundurowi zatrzymali agresywnego mężczyznę

Mundurowi z komisariatu II zostali zaalarmowani o zdarzeniu, do którego doszło w jednym ze sklepów przy ulicy Żytniej. Według zgłoszenia jeden z klientów, po kradzieży alkoholu, zaatakował pracownicę ochrony, która próbowała go powstrzymać. Na miejsce pojechali policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego, którzy zatrzymali agresywnego mężczyznę.

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia

Mundurowi z komendy w Sosnowcu zostali wezwani na interwencję do jednego ze sklepów przy ul. Żytniej. Na miejscu ustalili, że jeden z klientów zabrał ze sklepowej półki butelkę alkoholu wartą kilkadziesiąt złotych i próbował wyjść, nie płacąc za nią. Wtedy też zareagowała pracownica ochrony, która chciała powstrzymać złodzieja. Gdy próbowała zatrzymać mężczyznę, ten uderzył ją w twarz i zaczął zachowywać się wobec niej coraz bardziej agresywnie.

Wezwani na miejsce policjanci zatrzymali 30-latka, który trafił do policyjnej celi. Za kradzież rozbójniczą grozi mu teraz do 5 lat więzienia.