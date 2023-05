W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim otwierają się nowe oddziały!

Rusza Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, a Oddział Kardiologii Scanmed zmienia oblicze. Sosnowiecka placówka trafia do najwyższej ligi szpitali

Sosnowiecki Szpital Miejski oficjalnie uruchomił Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieszczący się w pawilonie Bloku Operacyjnego, jednego z najnowocześniejszych w kraju. To kolejny milowy krok w rozwoju placówki. Trafią tam najciężej chorzy pacjenci, pozostający w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wymagający stałego i zaawansowanego leczenia. To nie jedyne zmiany – od niedawna w głównym budynku szpitala przy ul. Zegadłowicza funkcjonuje przeniesiony z dawnej lokalizacji (ul. Szpitalnej) i przebudowany Oddział Kardiologii Scanmed S.A. Bliskość tych dwóch oddziałów oraz bezpośrednie sąsiedztwo innych jednostek szpitala zapewni pacjentom z Sosnowca i okolic dostęp do kompleksowej i nowoczesnej opieki medycznej.

Ważne miejsce w szpitalu

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to szczególne miejsce na mapie szpitala. Leczone są tam krytycznie chore osoby, po zatrzymaniu krążenia, z niewydolnością wielonarządową w przebiegu sepsy, z zaostrzeniami chorób płuc, ciężkimi powikłaniami cukrzycy oraz wieloma innymi, poważnymi chorobami . Tacy chorzy wymagają użycia specjalistycznej aparatury, która podtrzymuje i zastępuje pracę niewydolnych narządów (np. nerek czy płuc), jednocześnie umożliwiając monitorowanie ich funkcji. Nowy Oddział, znajdujący się w budynku wybudowanego w 2018 roku Bloku Operacyjnego to jeden z najnowocześniejszych tego typu w województwie.

- Uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest zwieńczeniem ogromnego przedsięwzięcia, jakim była budowa jednego z najnowocześniejszych w kraju pawilonów Bloku Operacyjnego. To niezwykle ważny krok w rozwoju naszego szpitala i odpowiedź na potrzeby zdrowotne pacjentów, którzy od teraz nie będą musieli być transportowani do innych placówek. Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które były zaangażowane w wymagający proces utworzenia oddziału – mówi Aneta Kawka, Prezes Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Najwyższa liga szpitali powiatowych

Oddział posiada 6 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii, kompleksowo wyposażonych w respiratory, kardiomonitory czy pompy infuzyjne oraz inny sprzęt ratujący zdrowie i życie. Ponadto, na wyposażeniu znajduje się aparat RTG, USG, specjalny aparat do leczenia nerkozastępczego, urządzenie do przetoczeń płynów i wiele innych wysokiej klasy urządzeń medycznych. Łączny koszt budowy Bloku Operacyjnego wraz z utworzeniem Oddziału wyniósł ponad 40 mln zł.

- Dzięki nowemu Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sosnowiecki Szpital Miejski trafił do najwyższej ligi szpitali powiatowych. Dzięki niemu, mieszkańcy Sosnowca oraz całego regionu zyskali dziś promesę na bezpieczeństwo swoje, oraz swoich bliskich, którzy w przypadku naprawdę poważnej choroby zostaną otoczeni najlepszą możliwą opieką. Cieszę się i jestem dumny, widząc, jak w ciągu ostatnich kilku lat nasz szpital stale się rozwija – mówi Arkadiusz Chęciński, Prezydent Sosnowca.

- Bardzo się cieszę, że otworzyliśmy nowy oddział w tym miejscu. Już w trakcie budowy Bloku Operacyjnego szpital przygotowywał się do utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Teraz, z zapewnionym finansowaniem mam nadzieję, że uda nam się pójść o krok dalej i stworzyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy), ponieważ potrzeba w tym zakresie w naszym regionie jest bardzo duża – mówi Anna Jedynak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Nad pacjentami czuwać będą wykwalifikowani lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, pielęgniarki anestezjologiczne, fizjoterapeuta oraz personel pomocniczy. Nowym oddziałem pokieruje ceniony i doświadczony specjalista w tej dziedzinie, lek. Andrzej Witowski, a zespołem pielęgniarskim zarządzać będzie pielęgniarka oddziałowa Aldona Machura.

- Istotą funkcjonowania naszego Oddziału jest pomoc osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. To krytycznie chorzy pacjenci, ze wstępnie znaną i potencjalnie odwracalną przyczyną stanu zagrożenia życia, którzy wymagają stałego, inwazyjnego i zaawansowanego monitorowania funkcji życiowych oraz procedur niedostępnych w żadnym innym oddziale szpitala. Dzięki umiejętnościom naszej kadry oraz najwyższej klasy urządzeniom jesteśmy w stanie pomagać pacjentom, którzy bez tego oddziału nie mieliby szans na przeżycie – mówi lek. Andrzej Witowski, Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego.

Nowe oblicze kardiologii w Sosnowcu

To nie koniec pozytywnych zmian, jakie na wiosnę przechodzi sosnowiecka placówka. W kwietniu, do budynku głównego szpitala przy ul. Zegadłowicza w centrum miasta przeniesiony został Oddział Kardiologii Scanmed w Sosnowcu. Zmienił on swoją dotychczasową lokalizację z ul. Szpitalnej w dzielnicy Zagórze, dzięki czemu znajduje się teraz w bezpośrednim sąsiedztwie innych oddziałów i jednostek szpitala.

- Nowa lokalizacja otwiera nasz Oddział na zupełnie nowe możliwości. Współpraca z lekarzami z Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego i obecność w tej samej lokalizacji nowo uruchomionego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo pacjentów kardiologicznych. Liczymy na wypracowanie dobrego modelu kompleksowej opieki we współpracy z nowym Oddziałem oraz pozostałymi jednostkami szpitala. Wszystko to w trosce o dobro naszych sosnowieckich pacjentów – mówi Andrzej Podlipski, Prezes Scanmed S.A.

Centrum Kardiologii Scanmed w Sosnowcu funkcjonuje w ramach kontraktu z NFZ i prowadzi całodobowy dyżur hemodynamiczny, co pozwala na szybką interwencję i wdrożenie leczenia u osób z zawałem serca oraz innymi ostrymi zespołami wieńcowymi. Na Oddziale przygotowanych jest 17 miejsc dla pacjentów, z czego 6 dla osób wymagających intensywnego nadzoru kardiologicznego.

Leczeni są tu również pacjenci z niewydolnością serca, zatorowością płucną, migotaniem przedsionków i innymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego – w tym wadami serca. Ordynatorem Oddziału Kardiologii jest dr n. med. Jacek Olender, który stoi na czele wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu.

- Nasi lekarze to specjaliści z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności. Ich praca wspierana jest przez doświadczony zespół pielęgniarski, ratowników i techników elektrokardiologii. Warto zaznaczyć, że nasz Oddział realizuje program KOS-Zawał, czyli kompleksową opiekę po zawale, obejmującą diagnostykę, terapię, rehabilitację kardiologiczną oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w okresie 12 miesięcy od momentu wystąpienia zawału mięśnia sercowego – mówi dr n. med. Jacek Olender, Ordynator Oddziału Kardiologii Centrum Kardiologii Scanmed w Sosnowcu.

Sosnowiecki Szpital Miejski oferuje swoim pacjentom najwyższą jakość opieki medycznej na 13 oddziałach specjalistycznych, dysponując także jednym z najnowocześniejszych Bloków Operacyjnych w Polsce, kompleksowo wyposażonym laboratorium oraz szeregiem pracowni diagnostycznych. W placówce, w dwóch lokalizacjach na terenie Sosnowca (ul. Zegadłowicza oraz ul. Szpitalna) funkcjonuje także kilkanaście poradni specjalistycznych. Wśród nich znajdziemy m.in. poradnię chirurgiczną, ginekologiczną, okulistyczną, dermatologiczną, cukrzycową, kardiologiczną, neurologiczną, chorób piersi, urologiczną oraz w pełni wyposażony zakład diagnostyki obrazowej.

Za rozwojem działalności medycznej szpitala podąża rozwój infrastruktury z myślą o komforcie pacjentów i odwiedzających. W 2022 roku wybrukowano teren parkingu przed placówką, a także zreorganizowano przestrzeń holu przy wejściu.

