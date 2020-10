W Sosnowcu powstanie najnowocześniejsze lodowisko w Polsce

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Na taką informacje czekali wszyscy sympatycy hokeja na lodzie i łyżwiarstwa. W Sosnowcu powstanie Nowe lodowisko! Jest już ostateczna decyzja w tej sprawie.

Przez ostatnie kilka tygodni trwały intensywne rozmowy na temat ofert złożonych w przetargu. – Rozważyliśmy kilka scenariuszy, w każdym ostatecznie dochodziliśmy do wniosku, że powinniśmy rozstrzygnąć to postępowanie. Przypomnę, że był to trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy nowego lodowiska – wyjaśnia Michał Zastrzeżyński, zastępca prezydenta Sosnowca.

Stadion zimowy będzie obiektem spełniającym wymagania Światowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF). – Będziemy mogli na nim organizować wszelkie imprezy na najwyższym międzynarodowym poziomie. Nie zapominamy też o osobach, które zwyczajnie lubią pojeździć na łyżwach. Będzie też miejsce na ogólnodostępną ślizgawkę dla mieszańców – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Obiekt będzie w stanie pomieścić 2545 kibiców. Trybuna główna obejmuje 2457 miejsc siedzących, w tym 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych i 20 miejsc dla osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym. Płyta lodowiska będzie miała 1800 m2 powierzchni (60×30 metrów).

Hala w zasadniczej części będzie miała dwie kondygnacje (trzy kondygnacyjny w części pomieszczeń funkcyjnych i monitoringu, jedno kondygnacyjny w części hali lodowiska). Oczywiście nie zabraknie zaplecza szatniowego z odnową biologiczną i zapleczem medycznym, pomieszczeń biurowych, gastronomicznych, sal konferencyjnych, oraz pomieszczeń pod ewentualny wynajem na usługi.

Budowa najnowocześniejszego w Polsce lodowiska będzie kosztowała 52,8 mln zł netto. Wykonawcą zostało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Ta sama firma buduje również stadion (120,2 mln netto) oraz halę sportową (46,8 mln netto).

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Zagłębiowski Park Sportowy sp. z o.o. Spółka odpowiada również za budowę stadionu oraz hali sportowej. – Będziemy mocno naciskali, aby wykonawca skrócił czas realizacji inwestycji do 19 miesięcy. To pozwoliłoby na oddanie obiektu do użytku wraz ze stadionem oraz parkingami i całym zagospodarowaniem terenu – tłumaczy Karina Skowronek, prezes Zagłębiowskiego Parku Sportowego.