W Sosnowcu dzieciaki jak zwykle świętują dłużej. Program Dnia Dziecka

Przed nami impreza, na którą w Sosnowcu dzieciaki czekają cały rok. Dzieciaki i ich rodzice. Nigdzie nie ma takiego Dnia Dziecka, jak w Sosnowcu – trwającego tydzień. Wielki finał 4 czerwca.

Zaczyna się w poniedziałek, 29 maja – do soboty, 3 czerwca widzimy się w różnych parkach na terenie miasta. W programie animacje oraz pokazy sportowe. Codziennie inny sport. Spotykacie się między godziną 17.00 a 19.00.

Program przedłużonego Dnia Dziecka

29.05, poniedziałek

Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Gwiezdna 42, miasteczko rowerowe

Pokaz rowerowy w wykonaniu uczestnika programu „Mam talent” – Piotra Bielaka.

30.05, wtorek

Park im. W. Mazura, ul. Minerów

Trening personalny oraz zumba

31.05, środa

Park Tysiąclecia, ul. Baczyńskiego

Biegi oraz gry terenowe

1.06, czwartek

Park im. J Kuronia, ul. Armii Krajowej

Zumba oraz skateboard

2.06, piątek

Skwer, ul. Biała Przemsza, Bór

Trening personalny oraz koszykówka

3.06, sobota

Park Sielecki, ul. 3 Maja

Warsztaty jazdy na rolkach

4.06, niedziela Wielki Finał Tygodnia Dzieck. Górka Środulska

Rekonstrukcja historyczna "Bitwa o Sosnowiec"

Wydarzenie przybliży mieszkańcom chwalebną bitwę stoczoną w nocy z 6 na 7 lutego 1863 roku między polskimi oddziałami powstańców pułkownika Apolinarego Kurowskiego i rosyjskim posterunkiem na dworcu sosnowieckim. Powstańcy zdobyli wówczas stację kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i opanowali cały tzw. trójkąt graniczny, organizując na wyzwolonym obszarze polską administrację. Był to jedyny skrawek wolnej Polski opierający się o granicę z Prusami i Austrią. Epizod ten miał bardzo duże znaczenie wojskowo-strategiczne, a także propagandowe, gdyż zachęcił rzesze młodych ludzi z Królestwa Polskiego i ziem zaborów pruskiego i austriackiego do wstępowania w szeregi powstańców, z nadzieją na dalsze sukcesy. 4 czerwca w ramach sosnowieckiego Tygodnia Dziecka, odbędzie się największa rekonstrukcja bitwy z 6/7 lutego 1863 roku. Na Górce Środulskiej pojawi się jazda konna i armaty.

W widowisku weźmie udział około 9 profesjonalnych grup rekonstrukcji historycznej. W organizację wydarzenia zostaną zaangażowani wolontariusze – młodzież z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu (partner projektu). Uczniowie przebiorą się w kostiumy z epoki, wypożyczone przez szkołę i wezmą udział w rekonstrukcji, wcielając się w role ówczesnych mieszkańców Sosnowca, zarówno zwykłych jego mieszkańców, jak również osób pełniących pewne role społeczne, wojskowe, administracyjne, np. żandarmów, kupców i inne. Młodzież weźmie także udział w przygotowanie wydarzenia, angażując się między innymi w kolportaż materiałów promocyjnych. Nadzór merytoryczny nad całością prowadzonych działań i ich zgodność historyczną sprawuje prof. dr hab. Dariusz Nawrot, Dyrektor Instytutu Zagłębia Dąbrowskiego, działającego w strukturach Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Projekt przygotowała Anna Makarska, historyk, kustosz w Dziale Historii i Kultury Miasta Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Wydarzenie dofinansowano ze środków biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Powstanie styczniowe 1863-1864”.

Ponadto Muzeum w Sosnowcu przygotowało wystawę w galerii Trójkąt w Kole (1.06-11.06): „Mój kolorowy dziecięcy świat”. Będą to prace dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Sosnowcu – różnorodne pod względem zastosowanych technik plastycznych, ale również treści. Dzieci przedstawią swoje zainteresowania, marzenia, wspomnienia i to wszystko co dla nich ważne.

Zaprasza się także na „Czerwcowy Desant gier” (27.06 – 4.06.) Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu wraz z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza wszystkich miłośników gier planszowych i karcianych na wspólną zabawę. Podczas Tygodnia Dziecka kawiarnia Trójkąt w Kole będzie bezpłatnie udostępniać gry planszowe i karciane o tematyce wojskowej (i nie tylko)! Zagrać będzie można m.in. w „7. Obronę Lwowa”, „Bitwę Warszawską”, „303, „111. Alarm dla Warszawy” oraz „ORP Orzeł”.

Runmageddon kids

To świetny sposób na zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej w formie zabawy. Bieg z przeszkodami pozwala na różnorodne ruchy i rozwijanie koordynacji ruchowej.

Bieg z przeszkodami (15 przeszkód) na dystansie ok. 1 km. Bieg przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Kategorie wiekowe: 4-6, 7-9, 10-13, 14-16. Udział dla uczestników bezpłatny, a bieg odbędzie się wokół Górki Środulskiej i przebiegnie również przez ArcelorMittal Park.

Zapisy przeprowadzone będą na miejscu imprezy. Starty realizowane będą seriami po 10-20 osób. Każdy uczestnik dostanie medal oraz bandanę.

Wielkie wydarzenie na Stadionie Zimowym. Darmowa ślizgawka na nowym obiekcie. To prawdopodobnie jedyne lodowisko otwarte w czerwcu,

Darmowa ślizgawka na Stadionie Zimowym dostępna w godzinach: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19

Podczas jednej ślizgawki maksymalna liczba osób na lodzie wynosi 150. Zaprasza się na ślizgawkę ze swoim sprzętem. Na miejscu nie będzie możliwości wypożyczenia łyżew.

Ogromne dmuchańce

12 dmuchańców – od największych wipe out’ów gigantów, przez duże place zabaw i duże zjeżdżalnie, po małe zamki z mini zjeżdżalniami dla najmłodszych.

Koncert w wykonaniu Sióstr Wajs & Stonogi

Program interaktywny „Piraci z Karaibów” z udziałem czterech nieustraszonych piratów zabierze dzieciaki w niezapomnianą morską podróż pełną przygód, w poszukiwaniu zaginionego skarbu. Skarb odkryją tylko dzielni śmiałkowie, którym uda się poskładać wszystkie kawałki mapy.

Spotkanie dinozaurów - Sosnowiecka Zuzia spotka swojego trochę większego kuzyna!