W czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi za darmo!

Wraca akcja "Kolej na Ferie". W czasie ferii dzieci i młodzież będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi całkowicie bezpłatnie. Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Zasady są analogiczne jak w roku ubiegłym. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną legitymację szkolną.

Wielki sukces ubiegłorocznej edycji

- Pierwsza edycja akcji okazała się wielkim sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i osób odwiedzających województwo śląskie, dlatego zdecydowaliśmy się ją kontynuować. Z usług Kolei Śląskich skorzystało ponad 150 tysięcy osób, które miały okazję aktywnie spędzić czas, poznać bliżej nasz region i przekonać się o korzyściach niskoemisyjnego transportu. To oferta dla dzieci i młodzieży z województwa śląskiego, ale także dla ich rówieśników z całej Polski, którzy odwiedzą w czasie ferii nasz region – tłumaczy Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.

Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznej edycji akcji jej uczestnicy pokonali łącznie ponad 9,3 mln kilometrów, to tak, jakby 230 razy okrążyli Ziemię na wysokości równika.

– Ubiegłoroczna edycja "Kolei na ferie” cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i otrzymaliśmy bardzo dużo zapytań o powtórzenie tej akcji. Odpowiadając na te oczekiwania również w tym roku możemy zaprosić dzieci i młodzież do bezpłatnych podróży. Mamy przy tym nadzieję, że dzieci i młodzież, które skorzystają z bezpłatnych przejazdów kolejami w przyszłości będą rozważać taką opcję przy wybieraniu codziennego środka transportu. Warto np., by obecni licealiści w przyszłości zdecydowali się na Koleje Śląskie jako studenci – dla tej grupy też mamy bowiem bardzo ciekawe akcje promocyjne – mówi Aleksander Drzewiecki, prezes Kolei Śląskich.

Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.

Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem są pociągi specjalne Ornak do Zakopanego, które są wyłączone z akcji w całej relacji. Nowością w ramach akcji jest przy tym możliwość wybrania się pociągiem Kolei Śląskich bezpłatnie... za granicę. W tym roku promocja będzie bowiem obejmować również połączenia do Bohumina. Do dyspozycji młodych podróżników są też całkowicie nowe połączenia Kolei Śląskich do Kluczborka.

W ramach akcji przewidziane są również dodatkowe atrakcje. Koleje Śląskie zaproszą np. do zwiedzania swojej bazy kolejowej przy ulicy Raciborskiej. Będzie to niepowtarzalna okazja do poznania pracy kolejarzy "od kuchni”. Zwiedzający będą mogli np. na własne oczy zobaczyć, jak wiele czynności trzeba wykonać, by wyprawić pociąg w podróż.