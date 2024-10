VeloBus+ Kolei Śląskich na jesienne wycieczki Velo Sołą

Na odcinku Węgierska Górka – Zwardoń z powodu remontu prowadzonego przez PKP PLK kursuje zastępcza komunikacja autobusowa. Z myślą o rowerzystach planujących jesienną wycieczkę rozpoczynającym się tam szlakiem Velo Soła, Koleje Śląskie uruchomiły VeloBus+ ze specjalną przyczepą dla kilkunastu rowerów.

VeloBus+ odjeżdża z Węgierskiej Górki do Rajczy w każdy weekend i w święta o godz.: 7:19, 10:07, 11:43 i 13:43.

Kursy zaplanowano do końca października z możliwością ich przedłużenia.

VeloBus+ w trasie

W Rajczy rozpoczyna się trasa otwartego w sierpniu szlaku rowerowego Velo Soła wiodącego aż do Żywca. Dlatego właśnie na tym odcinku, Koleje Śląskie uruchomiły specjalny VeloBus+ z przyczepą umożliwiającą przewiezienie nawet 15 rowerów.

Zastępcza komunikacja autobusowa jest przystosowana do przewozu rowerów, ale tylko w ograniczonym zakresie. Specjalna przyczepa w VeloBus+ pozwala na transport większej liczby jednośladów niż w autobusie – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Z myślą o miłośnikach jednośladów

Od początku wakacji do końca września podróż z rowerem Kolejami Śląskimi wybrało już blisko 50 tys. pasażerów. VeloBus+ to nie jedyna inicjatywa Kolei Śląskich dedykowana rowerzystom.

Od czerwca działa system, który pozwala na rezerwację miejsca na rower z gwarancją przejazdu.

Na torach pojawił się także Velo Cug, czyli pociąg ze specjalną strefą rowerową na 36 jednośladów, z którego od początku wakacji do końca września skorzystało ponad 1,7 tys. rowerzystów. Pociąg będzie obsługiwał wybrane weekendowe połączenia na odcinku Katowice – Wisła Głębce aż do 9 listopada, a pasażerowie łatwo znajdą go w Liniowym Rozkładzie Jazdy dostępnym na stronie www.kolejeslaskie.pl.

Publikacja jest wynikiem komercyjnej współpracy z reklamodawcą.