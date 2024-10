Ul. Fredry i Nowa: startuje budowa kanalizacji

W ciągu kilku najbliższych tygodniu rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji w kolejnych ulicach Kazimierza Górniczego. Tym razem chodzi o ulice Fredry oraz Nową. To kolejny wspólny projekt miasta oraz Sosnowieckich Wodociągów.

Budowa kanalizacji w kolejnych ulicach Kazimierza Górniczego

Pierwszy etap obejmuje budowę 1 kilometra sieci kanalizacyjnej w ulicy Fredry, wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej (prawie 1 km). Prace obejmują częściowo również ul. Anki Kowalskiej i Broniewskiego, a także budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań na ul. Fredry. Asfalt pojawi się też na przedłużeniu ul. Anki Kowalskiej w kierunku Nowej.

– Myślę, że wszystkich ucieszy fakt, że zajmiemy się również chodnikami. Łączna długość chodników to prawie 1,5 km. Nie zabraknie też nowych miejsc postojowych obok cmentarza – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Co ważne, projekt obejmuje również budowę nie tylko sieci kanalizacji sanitarnej, ale także tłoczni ścieków, sieci wodociągowej oraz budowę półtora kilometra sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi.

– Z wodą deszczową z dróg spływają różne substancje, dlatego zadbamy o wybudowanie separatora substancji ropopochodnych. Powstanie też zbiornik retencyjny – wyjaśnia prezydent.

Planowanie zakończenie inwestycji przewidziane jest na marzec 2026 roku. Koszt całości to 12,8 mln zł, z czego część miasta to 6,2 mln zł, a Sosnowieckich Wodociągów 6,6 mln zł. Wykonawcą zostało konsorcjum firm z Imielina: JKT oraz Zakład Budowlano-Drogowo-Melioracyjny.

Kolejny etap to budowa sieci w ulicy Nowej, a następne prace koncentrują się na mniejszych ulicach krzyżujących się z ulicą Nową. Całość to koszt ponad 30 mln zł.

Bliski koniec na Ostrowach Górniczych

W Ostrowach Górniczych dobiega końca inwestycja związana z budową kanału tłocznego, który jest pierwszym i najważniejszym elementem inwestycji kanalizacyjnej dla całej dzielnicy. To właśnie ten kolektor będzie odpowiedzialny za odprowadzenie ścieków. W tym etapie budowana jest również kanalizacja sanitarna wzdłuż ulicy Maczkowskiej oraz sieć kanalizacji deszczowej, która zapewni odprowadzenie wody z rejonu ulicy. Po wykonaniu tych robót ulica zyska nową nawierzchnię, jej część już jest widoczna. Koszt tego zadania wynosi 7 mln zł, a za jego realizację odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów z Gliwic. To zadanie powinno być gotowe do końca roku.