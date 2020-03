UWAGA! Odwołane wydarzenia na terenie Sosnowca

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Poniżej przedstawiamy oświadczenie Prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego w sprawie najbliższych imprez masowych na terenie Sosnowca.

Z koronawirusem nie ma żartów. Na chwilę obecną mamy tyle niewiadomych, że nietrafne jest porównywanie go do sezonowej grypy i innych chorób, czy nawet bagatelizowanie i określanie mianem napompowanej informacji medialnej. O powyższym świadczą choćby kolejne doniesienia z Włoch, ale też innych europejskich krajów.

Dlatego też zgodnie z niedzielnymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, a w duchu specustawy, która właśnie weszła w życie, jestem zdecydowany przełożyć następujące imprezy:

- PIATNITSKY - The National Choir of Russia, sala koncertowa przy ZSM (14.03)

- XIII Ogólnopolski Festiwal Taneczny "Róża 2020" w Kazimierzu (14.03),

- V Festiwal "Kolej w Miniaturze" Sosnowiec 2020, CKZiU, ul. Kilińskiego 31 (14-15.03),

- Międzynarodowy Turniej Taneczny World Dance, hala przy ul. Braci Mieroszewskich (21.03),

- Daria Zawiałow - Helsinki Tour 3.0, Muza (21.03).

Lista wydarzeń może się zmienić! Apeluję również do organizatorów innych wydarzeń masowych na terenie miasta o możliwe ich przełożenie.

Zalecamy odwołanie wycieczek, wyjść i szkolnych wymian międzynarodowych, odwołujemy wydarzenia jubileuszowe z udziałem seniorów, natomiast w domach pomocy społecznej do odwołania wprowadzamy zakaz odwiedzin. Ograniczamy również odwiedziny w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim.

Państwa proszę o ograniczenie uczestniczenia w wydarzeniach z dużym skupiskiem ludzi. Nie chodzi o panikę, ale o ostrożność. Zdrowy rozsądek jest najważniejszy.