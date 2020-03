Zostaw 1% podatku w Sosnowcu

Nie przekazałeś jeszcze Swojego 1% Podatku? Nie wiesz jakiej organizacji pożytku publicznego go przekazać?

Jak co roku rozliczając się w Urzędzie Skarbowym mamy możliwość przekazania 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Decyzja o tym kogo wspomóc może być trudna, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Sosnowca aby przekazali część swoich podatków na organizacje związane z naszym miastem.

Zachęcamy mieszkańców do tego, aby wspierali lokalne stowarzyszenia. 1% podatku to nie tylko dodatkowe źródło finansowania, to również niejako votum zaufania mieszkańców dla działalności lokalnych organizacji. Działają one na rzecz naszego wspólnego dobra - podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.