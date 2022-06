Uwaga na wysokie temperatury!

Upalne dni, gdy temperatura powietrza przekracza +30°C towarzyszą nam od kilku dni. Podobnie według prognoz będzie w najbliższy weekend w całym kraju. Policjanci apelują, aby podczas dni z tak wysokimi temperaturami nawet na chwilę nie zostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt. W takich sytuacjach wnętrze pojazdu bardzo mocno się nagrzewa, co może zagrażać ich życiu i zdrowiu. Policjanci apelują również o to, aby w trakcie upałów dobrze przygotować się do jazdy samochodem.

Wysokie temperatury mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych i dzieci - nie zapominajmy o tym szczególnie w trakcie podróży.

- Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać ani dzieci, ani zwierząt w rozgrzanych samochodach, nawet jeśli wydaje nam się, że wychodzimy tylko na chwilę. W samochodzie stojącym w pełnym słońcu panuje tak wysoka temperatura, że dziecko czy zwierzę narażone jest na utratę zdrowia, a nawet życia - przekazują policjanci.

Podczas podróży:

bądź wypoczęty,

zadbaj o właściwą temperaturę wewnątrz pojazdu,

pamiętaj o zabraniu wody,

zaplanuj swoją trasę,

rób przerwy w podróży,

uwzględnij porę dnia, miejsca wypoczynku,

obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów: drżenie, potliwość, zawroty głowy – w przypadku złego samopoczucia przerwij jazdę i w miarę potrzeby zwróć się o pomoc do lekarza.

W czasie podróży, jak również w trakcie letniego wypoczynku, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, kieruj się zdrowym rozsądkiem i postępuj w taki sposób, aby nie narażać nikogo na utratę zdrowia czy nawet życia.

Nie bądź obojętny! Podczas upałów zwróćmy uwagę czy w naszym otoczeniu ktoś nie potrzebuje pomocy: dziecko, czy zwierzę pozostawione w zamkniętym samochodzie, czy starsza osoba, która zasłabła na skutek wysokiej temperatury powietrza. W takiej sytuacji poinformujmy odpowiednie służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112.