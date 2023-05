Uwaga kierowcy: Zamknięcie fragmentu jezdni ulicy Zapolskiej w Sosnowcu!

W dniach 15 maja – 31 maja 2023 r. zostanie zamknięty fragment jezdni ulicy Zapolskiej na odcinku od wjazdu do Centrum Pediatrii do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego.

Zmiany na Zapolskiej

Zamknięcie wyżej wymienionego odcinka ma związek z realizacją przebudowy fragmentu ul. G. Zapolskiej w ramach zadania pn.: "Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Mjr H. Dobrzańskiego – Hubala do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu".

Na czas zamknięcia fragmentu jezdni poprowadzone zostaną objazdy. Dojazd do Centrum Pediatrii jest zapewniony od strony ul. Hubala Dobrzańskiego.