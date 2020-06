Ulica Ostrogórska w Sosnowcu do całkowitej przebudowy

Sosnowiec otrzymał 5 mln zł dofinansowania na przebudowę ulicy Ostrogórskiej. Tym samym cała, mająca ponad 1,6 km ulica zmieni się nie do poznania.

Pierwszy etap został już wykonany. Mowa o wartej 5,4 mln zł inwestycji związanej z budową 400-metrowego odcinka drogi: od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do przejazdu kolejowego, wraz z budową nowego ronda i drogą rowerową.

Kilka tygodni temu miasto otrzymało 3 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę fragmentu od ronda Zagłębia Dąbrowskiego do nowego ronda z ulicą Jagiellońską. Szacuje się, że ten odcinek będzie kosztował ponad 10 mln zł.

W tej kwocie największa część kosztów związana jest z nową jezdnią wraz z podbudową, drogą dla rowerzystów i chodnikami - to ok. 7 mln zł. Sporo również trzeba będzie zapłacić za sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, a także za przebudowę sieci energetycznej i pozostałej infrastruktury.

Pojawią się nie tylko nowe chodniki i droga rowerowa, którą będzie można dojechać do Parku Harcerskiego (ogród polisensoryczny) lub pojechać trasą wzdłuż ulicy Zegadłowicza. Zmienią się również dwa przejścia dla pieszych, jedno zostanie doświetlone, a drugie przeniesione bliżej Przedszkola Miejskiego, tam pojawi się też sygnalizacja świetlna. Cała droga zyska nowe słupy oświetleniowe (LED) i powinna być gotowa w połowie 2021 roku.

Dopełnieniem będzie przebudowa ponad półkilometrowego odcinka od przejazdu kolejowego, w rejonie ulicy Naftowej, do granicy z Mysłowicami. Droga i otoczenie będą wykonane w takim samym standardzie. Nie zabraknie doświetlonych przejść dla pieszych oraz drogi rowerowej i nowego oświetlenia. Wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa i sanitarna, a także dwie zatoki autobusowe. To będzie wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ inwestycja powinna być wykonana jeszcze w tym roku. W tym przypadku dofinansowanie w kwocie 5,1 mln zł (połowa wszystkich kosztów) pochodzi z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej przez Ministerstwo Finansów.

Koszt całej przebudowy ulicy Ostrogórskiej powinien się zamknąć w kwocie do 25 mln zł, z czego 10,5 mln złotych to dofinansowanie z różnych źródeł. Proszę pamiętać, że to właściwie będzie nowa droga, a spora część wydatków związana jest z przebudową infrastruktury podziemnej – wyjaśnia Jeremiasz Świerzawski, zastępca prezydenta Sosnowca.