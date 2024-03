Uczniowie z Zespołu Szkół w Wojkowicach odwiedzili sosnowiecką Komendę

Wczoraj uczniowie z Zespołu Szkół w Wojkowicach mieli okazję poznać specyfikę zawodu policjanta z bliska podczas wizyty w tutejszej komendzie. Sosnowieccy mundurowi przygotowali dla gości prelekcje z zakresu ruchu drogowego i prewencji. Uczniowie dowiedzieli się również jakie warunki powinien spełniać przyszły policjant, jak wyglądają codzienne obowiązki technika kryminalistyki i przewodnika psa służbowego oraz zwiedzili znajdującą się na terenie komendy strzelnicę.

Uczniowie z wizytą w sosnowieckiej komendzie

Podczas wczorajszych odwiedzin uczniowie mieli szansę uczestniczyć w różnorodnych prelekcjach prowadzonych przez doświadczonych policjantów. Młodzież spotkała się z mundurowymi pełniącymi służbę w tutejszych wydziałach prewencji oraz ruchu drogowego. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się o konsekwencjach łamania przepisów drogowych oraz o roli policji w egzekwowaniu przepisów drogowych i zapewnianiu bezpieczeństwa na drogach. Spotkali się również z przewodnikiem psa służbowego, który opowiedział o bezpiecznym zachowaniu się wobec zwierząt oraz w jaki sposób reagować, gdy zostanie się przez nie zaatakowanym.



Mundurowi zachęcali młodzież do wstąpienia w nasze szeregi i wskazali jakie dokumenty musi złożyć przyszły kandydat do służby oraz jakie musi spełniać warunki. Uczniowie mieli także okazję odwiedzić strzelnicę znajdującą się na terenie komendy, gdzie mogli zapoznać się z praktyką strzelecką i zasadami bezpiecznego posługiwania się bronią. Dla wielu z nich było to pierwsze takie doświadczenie, które na pewno pozostanie na długo w ich pamięci. Kolejnym etapem była rozmowa z technikami kryminalistyki, którzy zaprezentowali swoje umiejętności i narzędzia wykorzystywane na co dzień do zbierania i analizowania śladów kryminalistycznych.



Wizyta w komendzie policji była nie tylko okazją do zdobycia wiedzy na temat zawodu policjanta, ale także do zrozumienia różnorodności zadań, z jakimi mierzą się w codziennej służbie mundurowi.