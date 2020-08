Uczniowie wracają do szkół!

Główny Inspektorat Sanitarny nakazał lokalnym Sanepidom wydawanie pozwolenia na naukę zdalną lub mieszaną TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH. W Sosnowcu zgodę na czasową zmianę sposobu nauczania otrzymała tylko jedna placówka – ZSO nr 5 przy ulicy Bohaterów Monte Cassino.

To oznacza, że nauka w pozostałych placówkach oświatowych na terenie Sosnowca rozpocznie się w formie tradycyjnej.

- Bardzo dziękuje dyrektorom naszych szkół, przedszkoli i żłobków oraz nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty, którzy włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie swoich placówek do nowej, trudnej rzeczywistości. To oczywiście nie koniec. Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie.Wiem, że to również trudny czas dla Was rodziców. Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie swoich pociech, ale mieć też na uwadze zdrowie innych. Szkoda, że Główny Inspektorat Sanitarny ogranicza się jedynie do kolejnej aktualizacji na swojej stronie w sprawie wytycznych dla placówek oświatowych, często dezorganizując w ten sposób przygotowania samorządów. Żałuje, że GIS nie wziął pod uwagę opinii ekspertów, Związku Miast Polskich oraz Unii Metropolii Polskich. Wierzę, że aż do kolejnych wakacji praca szkół, przedszkoli i żłobków będzie przebiegała bez zakłóceń - powiedział prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.