Policjanci w czasie wolnym zatrzymali pijanego kierowcę

Dwaj katowiccy policjanci: podkom. Paweł Kula z Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach oraz mł. asp. Dariusz Kukwisz z Komisariatu Policji VI w Katowicach, w czasie wolnym od służby ujęli pijanego kierowcę. To właśnie jeden z policjantów zauważył Volkswagena jadącego całą szerokością drogi w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Kierujący nim mężczyzna, jak się okazało, miał w wydychanym powietrzu ponad 2,5 promila alkoholu.





Mł. asp. Dariusz Kukwisz na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji VI w Katowicach. Wczorajszego wieczoru, będąc poza godzinami służby, jechał swoim prywatnym samochodem po jednej z ulic dzielnicy Zagórze w Sosnowcu. Jego uwagę zwrócił Volkswagen, którego kierowca nie był w stanie zapanować nad torem jazdy i poruszał się całą szerokością jezdni. Policjant poinformował telefonicznie o całej sytuacji swojego kolegę- podkom. Pawła Kulę, z którym widział się przed chwilą ( podkom. Paweł Kula na co dzień pełni służbę w Wydziale d/w z Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach, ale w chwili zdarzenia również był poza godzinami służby). Dzięki wzajemnemu wsparciu obaj policjanci doprowadzili do zatrzymania pojazdu i obezwładnienia jego nietrzeźwego kierowcy. Podczas badania, jakiemu go poddano, wyszło na jaw, że w powietrzu wydychanym przez zatrzymanego 56-letniego mieszkańca Sosnowca jest ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie w stanie nietrzeźwym. Grozić mu za to może do 2 lat więzienia.