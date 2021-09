Tysiące elektronicznych zgłoszeń narodzin

Tylko w tym roku Polacy zgłosili online przyjście na świat ponad 100 tysięcy dzieci. W sumie - z naszej e-usługi skorzystali już niemal 350 tysięcy razy.

Noworodek w domu to nowe (miłe) obowiązki i mało czasu. A ten jest cenny - zwłaszczazwłaszcza że na zgłoszenie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od otrzymania karty urodzenia.

- Dzięki naszej e-usłudze Zgłoś urodzenie dziecka można to zrobić wygodnie i szybko – mówi minister Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Coraz więcej e-Polaków

Zanim podpowiemy jak skorzystać z e-usługi – oto garść najświeższych danych. Tylko w tym roku przez internet rodzice zgłosili już przyjście na świat dokładnie 115 158 dzieci. Najwięcej – w marcu (15 721).

Wynik z tegorocznego marca jest drugim najlepszym wynikiem w historii e-usługi (ruszyła 1 czerwca 2018 r.). Więcej dzieci zgłoszono online tylko w kwietniu 2020 r. – 17 231.

Co ciekawe – biorąc pod uwagę inne kryterium, a dokładnie procent zgłoszonych online dzieci do ogólnej liczby narodzin – w takim przypadku, w tym roku wygrywa kwiecień. W czwartym miesiącu tego roku przez internet zgłoszono 55% wszystkich urodzonych wtedy maluchów.

Pod tym względem najlepszym miesiącem w historii naszej e-usługi był także kwiecień 2020 r. Wtedy online rodzice zgłosili narodziny ponad 60% wszystkich dzieci, które w tamtym miesiącu przyszły na świat.

Na koniec – od początku uruchomienia e-usługi, dzięki niej zarejestrowano narodziny dokładnie 330 618 najmłodszych Polaków.

Do dzieła!

Przejdźmy do rzeczy – oto jak skorzystać z naszej e-usługi.

Po pierwsze i najważniejsze - to bardzo proste. Cały proces zgłaszania to tylko pięć prostych kroków! Sprawdźcie, jak to zrobić.

Przede wszystkim - zdecydujcie, który rodzic zgłasza narodziny malucha. Gdy decyzja zapadnie, mama lub tata musi mieć dostęp do internetu, smartfon lub komputer i co najważniejsze – profil zaufany (PZ).

Jeśli nie macie profilu zaufanego, możecie założyć go od ręki. Załóż profil zaufany już dziś.

Profil zaufany bardzo Wam się przyda jeszcze nie raz. Dzięki niemu złożycie wniosek o 500+, zyskacie szybki dostęp do swoich i dziecka e-recept, a także załatwicie online wiele innych urzędowych spraw.

Jeśli macie już profil zaufany, czas przystąpić do działania.

Wejdźcie na portal GOV.pl. W prawym górnym rogu strony znajdziecie wejście na konto Mój GOV. Kliknijcie i zalogujcie się profilem zaufanym. Po zalogowaniu wybierzcie e-usługę Zgłoś urodzenie dziecka.

Pięć prostych kroków:

Oświadcz, że jesteś rodzicem. Sprawdź poprawność swoich danych oraz wprowadź dane drugiego rodzica. Uzupełnij dane dziecka (w tym imię). Wybierz adres zameldowania dziecka i sposób odbioru dokumentów. Sprawdź wszystkie informacje we wniosku i podpisz go profilem zaufanym.

W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu. Mogą się przydać, gdyby kierownik Urzędu Stanu Cywilnego potrzebował wyjaśnień.

Za jednym razem