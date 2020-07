Twórcze lato z Zamkiem Sieleckim

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

To lato niewątpliwie będzie inne niż wszystkie.

Dlatego też Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki proponuje alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu. Przez całe wakacje we wtorki i czwartki od 10.00 do 15.00 na zamkowej łące przygotowane będą stanowiska plastyczne. Do Waszej dyspozycji przekazujemy 15 stanowisk ze sztalugami i deskami do malowania oraz merytoryczne wsparcie profesjonalnych plastyczek. Ten sposób spędzania wolnego czasu nie będzie miał formalnego charakteru. Oferujemy swobodę działania z zachowaniem obowiązujących procedur sanitarnych.