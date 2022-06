Trwa "FANTASTYKA 2022 - Wschód vs Zachód"!/ fot. MBP Sosnowiec

„FANTASTYKA2022 - Wschód vs Zachód” to trwający ponad tydzień projekt Zagłębiowskiej Mediateki kierowany do fanów fantastyki, komiksów, przenikania się kultur wschodu i zachodu, jak również wszystkich osób, które dopiero chcą zacząć swoją przygodę z tymi pasjonującymi zagadnieniami.

W programie projektu znalazły się nie tylko arcyciekawe spotkania autorskie, lecz również koncert, strefa wirtualnej rzeczywistości, tematyczne prelekcje, pokazowa sesja gier RPG, konkursy – literacki i plastyczny, planszowisko oraz pokazy filmowe dla dzieci i dla dorosłych. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zaczynamy już 3 czerwca 2022!

Co przygotowano w ramach wydarzenia?

Uczestnicy będą mieli m.in. okazję posłuchać rozmowy z pisarzem Pawłem Majką – o jego twórczości i o tym, w jaki sposób umieścił Polskę na mapie uniwersum Metro 2033. Będą mogli także obejrzeć pokazową sesję RPG, w czasie której będą mieli realny wpływ na wydarzenia na scenie. Natomiast Zespół Gaijin Blues będzie w czasie swojego występu zacierał muzyczne granice między Wschodem a Zachodem. Na spytki wzięty zostanie również Krzysztof „Prosiak” Owedyk, który opowie o swojej komiksowej twórczości. Dla głodnych wiedzy przygotowano dwie prelekcje – jedną o tym, jak Japończycy adaptują kulturę zachodnią na swój użytek, a drugą o różnicach między sztuką graficzną Wschodu i Zachodu, lub konkretniej, między mangą a komiksem europejskim.

Możliwość przeniesienia się w prawdziwie fantastyczne krainy zapewni użytkownikom strefa VR (wirtualnej rzeczywistości), oraz dwa seanse filmowe, w czasie których dorośli zostaną zaproszeni na pewną bardzo piaszczystą planetę, a dzieci wraz z dzielną wojowniczką wyruszą na poszukiwanie ostatniego przedstawiciela mitycznego gatunku. Na specjalną uwagę zasługuje też planszowisko, czyli kilka godzin z dobrymi grami planszowymi, w otoczeniu fanów gotowych wyjaśnić zawiłości zasad i pomóc w wyborze odpowiedniej gry. Dla osób z kreatywnym zacięciem przygotowano dwa konkursy. Dla starszych – konkurs literacki, którego motywem przewodnim jest łączenie kultur Wschodu i Zachodu. Dla młodszych – konkurs plastyczny na ilustracje do smoczej encyklopedii (mini wystawa prac prezentowana będzie w Świecie Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki).

FANTASTYKA 2022 - program:

Spotkanie autorskie z Krzysztofem „Prosiakiem” Owedykiem – rysownikiem, twórcą komiksów, władcą Urłałcji

Prowadzenie: Karol Kućmierz

Poniedziałek 6 czerwca 2022, godz. 18.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Prelekcja „Różnie widziane – o sztuce graficznej Wschodu i Zachodu” – Czym różni się komiks od mangi? Jakie różnice są mniej oczywiste niż wydaje się na pierwszy rzut oka?

Prowadzenie: Paweł Ćwikliński

Wtorek 7 czerwca 2022, godz. 11.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

„Promień Japanizujący” – prelekcja o tym, jak Japończycy adaptują kulturę zachodnią

Prowadzenie: Patryk Maciocha

Wtorek 7 czerwca 2022, godz. 17.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Strefa VR – możliwość skorzystania z gogli VR i przeniesienia się do fantastycznych wirtualnych krain

Prowadzenie: VR-One

Wtorek 7 czerwca 2022, godz. 11.00-17.00

Pasaż przed Aulą Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Pokaz filmowej adaptacji najsłynniejszego dzieła Franka Herberta (reż. Denis Villeneuve, rok produkcji 2021)

Czwartek 9 czerwca 2022, godz. 18.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Fantastyczny Film Familijny o dzielnej wojowniczce, która – aby powstrzymać nadciągające zło – musi odnaleźć ostatniego przedstawiciela zaginionej rasy (reż. Don Hall i Carlos López Estrada, rok produkcji 2021)

Sobota 11 czerwca 2022, godz. 11.00

Aula Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

Planszowisko – omówienie zalet i zasad wybranych gier, przykładowe rozgrywki, pomoc w wyborze gier najlepiej pasujących do preferencji uczestników

Prowadzenie: Stowarzyszenie Trzy Plansze

Sobota 11 czerwca 2022, godz. 9.00-14.30

Sala edukacyjna Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11

„Wschód i Zachód” – konkurs literacki na opowiadanie łączące elementy kultury oraz popkultury Wschodu i Zachodu

15 maja – 5 czerwca 2022

Regulamin dostępny na: www.biblioteka.sosnowiec.pl

„Smocza encyklopedia” – konkurs plastyczny dla dzieci organizowany stacjonarnie w Świecie Nauki i Fantazji Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11