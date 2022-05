Trwa akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu"

Trwa ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu", skierowana do użytkowników jednośladów, w tym motorowerzystów.

Czym jest motorower?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, motorower to pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motorower, to idealny środek transportu zarówno do sprawnego poruszania się po zatłoczonych ulicach miast, jak i na wycieczki. Należy jednak pamiętać, że motorowerzyści zaliczani są do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zdarzenia drogowe z ich udziałem mogą być dla nich bardzo poważne w skutkach.

- Miłośnikom jazdy motorowerem przypominamy, aby dbali o własne bezpieczeństwo. Spokojna i rozsądna jazda, przestrzeganie obowiązujących przepisów, zwracanie uwagi na wszystkich uczestników ruchu drogowego są najlepszym sposobem na bezpieczne korzystanie z drogi - czytamy w komunikacie policji.

Policyjną akcję kolejny raz wspiera firma Screen Network S.A., która na swoich ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych, emituje spot pod hasłem przewodnim akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”.