Telefon czeka na właściciela w Biurze Rzeczy Znalezionych

Sosnowieccy policjanci informują, że w dniu 20.02.221 roku w rejonie ulicy Zgoda w Sosnowcu-Pogoni został znaleziony telefon iPhone 4 w kolorze czarnym. Mieszkaniec Sosnowca przyniósł go na komisariat. Mundurowi sprawdzili - jego utrata nie została dotychczas zgłoszona. Dlatego też przekazali zgubę do biura rzeczy znalezionych - tam właśnie właściciel może go odebrać.