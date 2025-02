Technikum nr 6 otrzymało od firmy TIMKEN darowiznę w wysokości 96 000 zł

Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska im. Legionów Polskich otrzymało od firmy TIMKEN darowiznę w wysokości 96 000 zł.

96 tys. od TIMKENA dla CKZiU Technikum nr 6

Pozyskanie środków było możliwe dzięki opracowaniu projektu, który szczegółowo określił sposób ich wykorzystania. W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla dwóch zawodów, w których kształcą się uczniowie technikum, a także zakup pomocy dydaktycznych z zakresu przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, fizyka czy chemia.

Dzięki darowiźnie doposażono pracownie

W ramach przyznanej darowizny pracownia technika grafiki i poligrafii cyfrowej została doposażona w nowoczesny sprzęt, w tym ploter grawerujący wraz z zestawem materiałów do grawerowania, 16 tabletów graficznych, 15 długopisów 3D wraz z filamentami do druku, 4 drukarki 3D, skaner 3D oraz dodatkowy zestaw filamentów. Dodatkowo 30 uczniów kształcących się w tym zawodzie mogło uczestniczyć w trzydniowej wycieczce zawodowej do Wisły, której program obejmował wizyty w drukarni oraz wydawnictwie, a także warsztaty druku 3D z wykorzystaniem magicznych długopisów. W ramach wycieczki zorganizowano również kulig oraz inne atrakcje.

Z darowizny skorzystały także pracownie kształcące uczniów w zawodzie technik elektryk, które zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia, w tym silniki, styczniki, przekaźniki czasowe, mierniki, ściągacze izolacji oraz rozdzielnice z pełnym wyposażeniem. Uczniowie otrzymali również pomoce dydaktyczne wspomagające naukę przedmiotów ścisłych, w tym układy okresowe pierwiastków, składane bryły geometryczne, gry matematyczne oraz kostki logiczne, które wspierają rozwój umiejętności myślenia matematycznego.

Od momentu dostarczenia sprzętu, wszystkie pomoce są aktywnie wykorzystywane przez uczniów, którzy mają możliwość podnoszenia swoich umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, korzystając z profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi.