Teatr Zagłębia z Sosnowca rusza w Polskę

Trzynaście miejscowości: Gródek, Sokółka, Ełk, Wasilków, Konin, Strzelno, Jarocin, Gostyń, Środa Wielkopolska, Rydułtowy, Szczekociny i Bieruń odwiedzą aktorzy sosnowieckiej sceny, by zaprezentować spektakl “niezgoda.jpg”. Przedstawienie bierze udział w programie TEATR POLSKA, organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Trasa Teatru Zagłębia

Jako pierwsi – 7 listopada – zobaczą go widzowie w Gminnym Centrum Kultury w Gródku. Trasa objazdowa po Polsce potrwa przez cały miesiąc i zakończy się 24 listopada pokazem w Bieruniu.

"niezgoda.jpg" Darii Sobik w reż. Justyny Łagowskiej, to historia chłopaka i dziewczyny – zwykłych nastolatków ze zwykłej szkoły. Bohaterowie spektaklu wykrzykują swoje marzenia o buncie, opowiadają sobie skrywane dotąd tajemnice, a czasem tylko siedzą i gapią się w okno, jakby na coś czekali. To spektakl, który opowiada o przyjaźni i o tym, co czujemy, gdy ją tracimy; o różnicy między tym, kim jesteśmy, a tym, jak widzą nas inni; o przekraczaniu granic i tych chwilach, które następują zaraz po, a których nie da się przewinąć wstecz, jak ulubionego kawałka z playlisty. W rolę nastolatków wcielają się Natalia Bielecka i Paweł Charyton.

Spektakl powstał we współpracy z młodzieżą – jego istotną częścią były dwutygodniowe warsztaty z uczniami i uczennicami Szkoły Podstawowej nr 4 w Sosnowcu, stanowiące inspirację do powstania tekstu sztuki.

„Przedstawienie należy do nurtu „teatru w klasie” i jest grane w salach lekcyjnych, po to, żebyśmy mogli spotykać się z uczniami i uczennicami w naturalnym dla nich środowisku szkoły. Integralnym elementem pokazów są także warsztaty pedagogiczno-teatralne dla całej klasy, których celem jest zgłębienie tematyki spektaklu w atmosferze zaufania i twórczej współpracy” – tłumaczy Iwona Woźniak, dyrektorka Teatru Zagłębia.

Teatr Polska jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej. Jego celem jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększenie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji spektakli w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Pokazy spektakli TEATR POLSKA trwają od 1 września do 30 listopada 2023 r.

Wyjazdy w ramach programu „Teatr Polska”:

7.11 godz. 9.40 i 11.35 „niezgoda.jpg” Gminne Centrum Kultury w Gródku

8.11 godz. 8.50 i 10.30 „niezgoda.jpg” Sokolski Ośrodek Kultury w Sokółce

8.11 godz. 18.00 „niezgoda.jpg” Ełckie Centrum Kultury w Ełku

9.11 godz. 9.40 i 11.35 „niezgoda.jpg” Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie

16.11 godz. 10.00 „niezgoda.jpg” Centrum Kultury i Sztuki – Dom Kultury Oskard w Koninie

16.11 godz. 17.00 „niezgoda.jpg” Dom Kultury w Strzelnie

17.11 godz. 9.40 „niezgoda.jpg” JOK w Jarocinie

17.11 godz. 13.15 „niezgoda.jpg” GOK „Hutnik” w Gostyniu

18.11 godz. 8.45 „niezgoda.jpg” Ośrodek Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Środzie Wielkopolskiej

21.11 godz. 9.40 i 12.35 „niezgoda.jpg” Rydułtowskie Centrum Kultury FENIKS w Rydułtowach

22.11 godz. 9.40 i 12.35 „niezgoda.jpg” Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach

23.11 godz. 9.40 i 12.35 „niezgoda.jpg” Bieruński Ośrodek Kultury w Bieruniu

24.11 godz. 9.40 i 12.35 „niezgoda.jpg” Bieruński Ośrodek Kultury w Bieruniu

Spektakl brał udział w 29. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.