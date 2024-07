Teatr Zagłębia przygotowuje sztukę o historii sosnowieckich i zagłębiowskich kobiet

Choć wakacje w pełni i sosnowiecka scena ma wolne od grania, zakulisowe życie tętni tak samo, jak w pozostałych miesiącach roku. Pełną parą idą też przygotowania do najnowszej sztuki, czyli spektaklu o kobietach, który wyreżyseruje Katarzyna Szyngiera.

Poszukiwane osoby pracujące w dawnej "Wandzie"

I dlatego Teatr Zagłębia kieruje prośbę do pań, które pracowały w zakładach odzieżowych Wanda: podzielcie się wspomnieniami. Po zbieraniu dzienników i pamiętników, po warsztatach wydobywczych przyszedł kolejny etap. Twórczynie spektaklu, czyli Weronika Murek i Katarzyna Szyngiera poszukują osób, które chciałyby opowiedzieć o swojej pracy w sosnowieckich zakładach „Wanda”. O tym, co pamiętają po latach, jakie są ich wspomnienia, czym dla nich było to doświadczenie. Opowiedziane historie wykorzystane będą w nowym spektaklu.

W 1972 roku przy ulicy Braci Smółków (obecnie Generała Andersa) utworzono zakłady dziewiarskie Wanda. Produkowano tam różnego rodzaju swetry, sweterki czy spódnice. Jakość wyrobów była znakomita, o czym świadczył zagraniczny eksport wyrobów. Zakłady dziewiarskie „Wanda” u szczytu swojej świetności były jednym z największych i najprężniej działających zakładów włókienniczych w Polsce. W latach 90. zakład dotknęły problemy finansowe. Ostatecznym ciosem był powrót odzieży z eksportu do Zatoki Perskiej, w której wybuchła wojna. Większość pracowników zwolniono w 1999 roku, a niewiele później zamknięto przedsiębiorstwo. Niestety, po tamtych czasach nie pozostało wiele: opuszczony budynek przy ulicy Andersa, który z roku na rok popada w coraz większą ruinę.

Osoby chcące podzielić się swoimi historiami, proszone są o kontakt drogą mailową: n.wolska@teatrzaglebia.pl

Opowieść o historii kobiet

Spektakl o roboczym tytule „Sostal, czyli herstorie budowy Sosnowca” w reżyserii Katarzyny Szyngiery będzie opowieścią (na podstawie tekstu Weroniki Murek) o historii sosnowieckich i zagłębiowskich kobiet z początku XX, głównego okresu formowania się miasta Sosnowca. Katarzyna Szyngiera, tegoroczna laureata Paszportu Polityki, pochodząca z Gdańska reżyserka i współautorka reportaży, odpowiedzialna za inscenizację jednego z głośniejszych przedstawień ostatnich lat – “1989”, rapowego musicalu nazywanego “polskim Hamiltonem” stworzy spektakl, który będzie kontynuacją konsekwentnie rozwijanej linii programowej Teatru Zagłębia.