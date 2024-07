W Sosnowcu znowu zawyją syreny upamiętniające wybuch Powstania Warszawskiego

W czwartek 1 sierpnia o godz. 17:00 w dniu 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego tradycyjnie zawyją syreny, odbędą się również uroczystości na skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” (ulica Orla).

Po raz kolejny upamiętnimy wybuch Powstania Warszawskiego

Co roku 1 sierpnia, o godz. 17.00 upamiętniamy wybuch Powstania Warszawskiego, uruchamiane są syreny alarmowe, a ulice zamierają na minutę. Władze miasta zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnych obchodów oraz do złożenia kwiatów pod pomnikiem „Kobiet Walczących w szeregach Armii Krajowej”, który znajduje się na skwerze im. Danuty Siedzikówny „Inki” (ulica Orla).