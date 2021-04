Teatr Zagłębia na Festiwalu Nowe Inspiracje

16 i 17 kwietnia odbędzie się Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” organizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Jego partnerem będzie Teatr Zagłębia z Sosnowca, dla którego edukacja jest jednym z kluczowych działań.

– To ważne, żeby w czasie pandemii nie zaniedbywać relacji pomiędzy edukacją i teatrem. Targi Edukacji organizowane przez katowicki WOM to wspaniała inicjatywa, w której co roku bierzemy udział. Nauczycielom i nauczycielkom chcemy zaproponować małe urozmaicenie codziennych aktywności w postaci twórczego warsztatu teatralnego, który poprowadzi aktor Krzysztof Korzeniowski – mówi Agata Kędzia, pedagożka Teatru Zagłębia.