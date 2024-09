Team Polska U23 najlepszy w Sosnowcu!

Team Polska U23 triumfował w pierwszym turnieju LOTTO 3×3 Ligi w sezonie 2024/25, który odbył się w piątek, 6 września w Parku Sieleckim w Sosnowcu. Awans do przyszłorocznego turnieju finałowego wywalczyły cztery najlepsze drużyny piątkowych zmagań: Team Polska U23, KS Basket Bydgoszcz, SKK Polonia Warszawa oraz MB Zagłębie Sosnowiec.

Rywalizacja w Parku Sieleckim

Team Polska U23 to reprezentacja Polski do lat 23, która aktualnie przygotowuje się do Mistrzostw Świata U23 w Mongolii zaplanowanych w dniach 11-15 września. W Sosnowcu biało-czerwone wystąpiły w składzie: Marta Stawicka, Julia Bazan oraz Aleksandra Pszczolarska i Klaudia Wnorowska (obie MB Zagłębie Sosnowiec).

Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 10:45. Dwanaście drużyn podzielono na cztery trzyzespołowe grupy, spośród których po dwie najlepsze awansowały do ćwierćfinałów. Fazę grupową bez porażki przebrnęły SKK Polonia Warszawa, KS Basket Bydgoszcz, Zagłębie Sosnowiec i Team Polska U23. Jak się później okazało, ten sam zestaw drużyn pokonał swoich rywali w ćwierćfinałach, co było tożsame z awansem do przyszłorocznego turnieju finałowego LOTTO 3×3 Ligi kobiet. W finale piątkowej rywalizacji Team Polska U23 pokonał KS Basket Bydgoszcz, 17:8.

Końcowa kolejność I turnieju LOTTO 3×3 Ligi (sezon 2024/25, 6.09.2024, Sosnowiec, Park Sielecki):