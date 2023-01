Taki był 2022 rok. Zobacz miejskie podsumowanie [WIDEO]

Jakie były ostatnie 365 dni? Sprawdźcie miejskie podsumowanie. Wydarzeń było mnóstwo, choć kończący się rok należał do najtrudniejszych w ostatnich latach.

STYCZEŃ

Choć wiatr mocno próbował pokrzyżować plany, 30. finał WOŚP na Górce Środulskiej udało się zorganizować. 4-letni Mikołaj odpalił światełko do nieba, tradycyjnie już bezhukowe, a na scenie przy Górce Środulskiej rządziły zespoły Feel oraz Blue Cafe.

Przy ul. Warszawskiej zakończono remont mieszkania dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, a miasto przekazało pogotowiu działkę pod budowę nowej siedziby przy ul. Janowskiego. To tutaj powstanie jedna z najnowocześniejszych siedzib pogotowia w Polsce. Tuż obok otwarta została nowa Komenda Miejska Policji.

Mandat radnej objęła Zuzanna Samul, która zastąpiła zmarłego Pawła Wojtusiaka.

W styczniu szerokim echem odbiła się postawa kierowcy PKM Sosnowiec, który pomógł zaatakowanemu w autobusie mężczyźnie. Zatrzymał napastnika i wezwał policję.

Sosnowiecki PKM wzbogacił się o nowoczesne MANy. Pasażerów ucieszył także montaż 30 nowych wiat przystankowych.

Huczne świętowanie 125-lecia rozpoczął Teatr Zagłębia, który jest starszy niż miasto.

LUTY

Kolejny miesiąc i kolejna niezwykła interwencja kierowcy PKM Sosnowiec. Kierowca linii 49, kursującej między Sławkowem a Dąbrową Górniczą, uratował życie starszej Pani. Przejeżdżając obok drewnianego domu przy ulicy Grabocińskiej w Dąbrowie zauważył pożar. Nie zważając na nic, zatrzymał autobus, wezwał straż pożarną i próbował ratować domowników.

Tradycyjnie w Maczkach obchodziliśmy 159. rocznicę Powstania Styczniowego, a miasto podpisało wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy S1 oraz budowy zupełnie nowego węzła Klimontów!

W Zagórzu ruszyła przebudowa ronda – obecnie już gotowego, które jest elementem nowej linii tramwajowej.

Na stadionie Zagłębiowskiego Parku Sportowego ruszył montaż krzesełek.

Luty to początek tragicznych wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Rosja atakuje Ukrainę, a sosnowiczanie ruszają z pomocą. Mieszkańcy przekazali dary, które nie zmieściły się w kilku ciężarówkach. Miasto w ekspresowym tempie przygotowało 200 miejsc dla uchodźców. Ruszyła infolinia i wsparcie dla tych, którzy porzucili wszystko i uciekli przed wojną.

MARZEC

Sosnowiec zebrał blisko 300 tysięcy złotych na WOŚP.

Miasto uruchomiło magazyny, w których gromadzone są zapasy dla Ukraińców. Wspólny transport zagłębiowskich miast dotarł do Ukrainy.

Sosnowiczanie ponownie przebiegli 1963 metry – to tradycyjny dystans Biegu Tropem Wilczym, który odbył się na początku marca. Wybrany został nowy wykonawca przebudowy ul. Kukułek, a w Parku Dietla ruszył remont gloriety.

Szkoła Podstawowa nr 35, po ubiegłorocznych pracach, zyska halę sportową, która przykryje boisko – umowa została podpisana. Milowice zyskały za to wyremontowany park, gdyż skończyły się prace przy ul. Studziennej.

Zapadła decyzja o podtrzymaniu wsparcia finansowego dla in vitro. W ciągu roku ok. 40 par będzie mogło skorzystać z programu.

W naszym mieście powstało Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy dla dzieci i młodzieży.

KWIECIEŃ

Miesiąc rozpoczął się od bardzo ważnego wydarzenia – Sąd Okręgowy powrócił do Sosnowca. To kolejna po Prokuraturze Okręgowej, a także Straży Granicznej ważna instytucja, która będzie miała siedzibę w naszym mieście.

Wojciech Szewczyk, sosnowiczanin, wywalczył w Las Vegas tytuł mistrza świata w 10 bil (bilard) i stał się pierwszym zawodnikiem z Orłem na piersi, który tego dokonał.

MZZL podpisał umowę na remont przychodni w Klimontowie.

Teatr Zagłębia w Sosnowcu zdobył dwie Złote Maski, prestiżowe nagrody teatralne.

W województwie śląskim zawiązały się lokalne struktury Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Kwiecień to także niezwykłe spotkanie w Katowicach: z inicjatywy europosła, Łukasza Kohut, zadecydowano, że Katowice, Sosnowiec oraz miasta Metropolii będą ubiegały się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Rozpoczęła się XI kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowiec.

Tramwaje Śląskie wybrały wykonawcę robót modernizacyjnych torowiska wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

MAJ

Wolność, Muzyka, Niezależność – kolejna odsłona niezwykłego koncertu przed Urzędem Miejskim. Razem z nami 120. urodziny Jana Kiepury oraz 120-lecie miasta świętowali m.in. Reni Jusis, Rahim/Fokus, Król i Karaś/Rogucki.

Po latach udało się ustalić wszystkich Powstańców Śląskich pochowanych przy ul. Smutnej. Na budynku mauzoleum odsłonięto nową tablicę z nazwiskami poległych.

Zuzanna Cieślar (Zagłębiowski Klub Szermierczy) zdobyła złoty medal, a Zuzanna Lenkiewicz (TMS Zagłębie Sosnowiec) brązowy na Mistrzostwach Polski. Wśród Panów na najwyższym podium stanął Krzysztof Kaczkowski z Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. Wielki sukces osiągnęły także piłkarki KKS Czarni Sosnowiec, które zdobyły Puchar Polski.

Polska ponownie usłyszała o bohaterze z Sosnowca. Tym razem chodziło o policjanta, który uratował z pożaru psa, wchodząc do mieszkania przez balkon na 10. piętrze.

Do Kazimierza wracają tramwaje. Dzięki zakończonemu ważnemu etapowi remontu, linia 27 ponownie pojawiła się na torach.

W Niwce odbył się wojewódzki finał turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego, 16 przejść dla pieszych w Sosnowcu przejdzie modernizację – zostaną m.in. doświetlone.

Miasto otrzymało 30 mln zł z II edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu, za ponad 33 mln złotych, 8 przedszkoli i szkół zostanie wyremontowanych.

Ruszyła kolejna edycja Tygodnia Dziecka, bo jak wiecie, w Sosnowcu świętujemy z dziećmi przez tydzień.

CZERWIEC

Przy Placu Papieskim świętowaliśmy 120-lecie miasta oraz 30-lecie Diecezji sosnowieckiej, a wszystko to w hołdzie poległym Powstańcom Śląskim i Zagłębiakom, którzy im pomagali. Na scenie wystąpiła blisko 150-osobowa ekipa Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk.

Na Górce Środulskiej odbył się wielki finał Tygodnia Dziecka. Tłumy dzieciaków, ale też dorosłych, bawiły się na bezpłatnych atrakcjach. Wśród nich była Wielka Zagłębiowska Lekcja Historii – rekonstrukcja walk u boku Napoleona.

Czerwiec to także miesiąc wielkich wydarzeń w Kazimierzu. W Parku im. Jacka Kuronia odbył się Festiwal SosnoSka Party z gwiazdami gatunku na scenie, a także Sosnowiecki Iwent Komediowy. Na Stadionie Ludowym naprzeciwko siebie stanęła drużyna Fundacji Rób Dobro oraz Reprezentacja Artystów Polskich. Cel był jeden – pomoc dla Oli i Andżeliki.

Sosnowiczanin, Paweł Milkowski przejechał na rowerze 1206,7 km w czasie 61 godzin i 27 minut i zajął 5. miejsce w Bhard Ultra Race, który odbył się na górskich drogach Bośni i Hercegowiny.

Wojsko Polskie z Sosnowca wkracza do Katowic – to element inscenizacji wydarzeń sprzed 100 lat, a więc włączenia części Górnego Śląska do Polski.

Do Sosnowca przyjechali samorządowcy z całej Polski. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, został prezesem struktur w województwie śląskim.

Zuzanna Cieślar ponownie z dużym sukcesem. Tym razem wywalczyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy Seniorów w szabli.

Miasto ogłasza warty ponad 140 mln zł pakiet inwestycyjny, obejmujący chodniki, drogi, budowę rond oraz wiaduktu. Prace częściowo rozpoczęły się w 2022 roku, ale większość z nich przypadnie na rok 2023.

W mieście miała miejsce meta 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.

Miasto nagrodziło uczestników Loterii PIT, którzy otrzymali m.in. rower elektryczny, rowery i hulajnogi elektryczne.

LIPIEC

Sosnowiec świętował 5-lecie Metropolii GZM, a na ulice miasta wyjechał Mopsikobus dla dzieciaków.

Jedyny taki kompleks w Polsce, Zagłębiowski Park Sportowy, zyskał sponsora na długo przed otwarciem – został nim ArcelorMittal Poland.

Miasto podpisało umowę na remont ulicy Leśnej oraz dużej części Kolonii Cieśle, a tymczasem Sosnowiec zajął 2. miejsce wśród miast do 300 tysięcy mieszkańców przyjaznych kierowcom.

Od lipca pojawiła się jeszcze jeden powód, dla którego warto się wybrać do Parku Dietla. Glorieta została oddana do użytku i prezentuje się niesamowicie.

MPGO Sosnowiec uruchomiło EkoApkę dostępną na najpopularniejsze systemy w smartfonach. W niej pytania i odpowiedzi i jak segregować odpady.

Sosnowieccy policjanci ponownie „na tapecie” i ponownie jak najbardziej pozytywnie. Panie Aleksandra Białek, policjantka z komisariatu II, w trakcie urlopu uratowało życie 2-letnie Czeszce.

Sosnowieckie szkoły z rekordową rekrutacją. W elektronicznym systemie rekrutacji zalogowało się 2122 uczniów z terenu Sosnowca i aż 551 uczniów z innych miast.

SIERPIEŃ

Basen przy Żeromskiego ponownie został otwarty. Już w zasadzie nie jako basen, a cały kompleks – ŻeromPark.

MZZL podpisał dużą umowę na termomodernizację kilkunastu budynków w mieście.

Tymczasem nagrodę dziennikarzy za najlepszy polski spektakl prezentowany podczas 26. Festiwalu Szekspirowskiego przyznano „Poskromieniu złośnicy” w reżyserii Jacka Jabrzyka, zastępcy dyrektora Teatru Zagłębia ds. artystycznych.

W mieście ruszyły prace nad dwoma nowymi muralami.

Miasto zakupiło tomograf drzew, dzięki któremu jesteśmy w stanie dokładnie zbadać każde z nich.

Do Sosnowca ponownie zjechały klasyczne samochody z całej Polski, ale nie tylko. ClassicMania opanowała ulicę miasta.

Polskę obiegło wideo, w którym ratowniczka z basenu przy BMC ratuje dziecko. Choć mogło się wydawać, że maluch niepozornie się bawi, to jednak tragedia była blisko.

105 lat kończy AKS Niwka Sosnowiec.

WRZESIEŃ

Wakacje pożegnaliśmy Eksplozją Kolorów w Parku Sieleckim, a w mieście oficjalnie odsłonięto dwa nowe murale: Jana Kiepury (na budynku Zespołu Szkół Muzycznych) u Jacka Cygana – na rogu ulicy Kościelnej i Sienkiewicza.

Na Stawikach posadowiono ławkę „wolności i szacunku”. Ławka jak ławka, ale ma udowadniać, że bliskość jest dla każdego.

Mieszkający w pobliżu ulicy Podjazdowej mogą cieszyć się z wyremontowanej jezdni, ale też z nowej kanalizacją, a w Parku Sieleckim stanęła tężnia solankowa.

Wróciła akcja „Zagłębie za pół ceny”.

Sosnowiec uczestniczy w świętowaniu 760-lecia lokacji Czeladzi oraz w urodzinach Katowic, a w tym samym czasie Galeria Extravagance obchodziła swoje 30-lecie, a Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła 25 lat.

Sosnowiec odwiedził Sebastian Świderski, prezes PZPS i jest to jasny sygnał, że w hali sportowej ZPS będą wydarzenia na najwyższym siatkarskim poziomie.

Miasto podpisało umowę na przebudowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kościelnej.

Podkoniec miesiąca wystartowało głosowanie w IX edycji Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru były 102 projekty.

Po pandemicznej przerwie powróciły Dni Sosnowca. Na scenie m.in. Enej, Komodo, Dawid Kwiatkowski, Agnieszka Chylińska, Jacek Cygan i Przyjaciele. W trakcie święta miasta na placu przed dworcem pojawiły się tłumy. W ramach Nocy Teatrów w sobotę mogliśmy obejrzeć widowisko teatralno-muzyczne „Korzeniec. Sosnowiec Główny”.

Na dobre ruszyły prace przy budowie nowego parku tuż obok Placu Papieskiego. Korytowanie, alejki i drzewa na dobry początek, a tymczasem w Urzędzie Miejskim miało miejsce podpisanie umowy na budowę nowej siedziby pogotowia.

Sosnowieckie Wodociągi rozpoczynają inwestycję wartą prawie 37 mln zł. Dzięki tym funduszom zmodernizowana zostanie sosnowiecka oczyszczalnia ścieków przy ulicy Ostrogórskiej, a Przedszkole Miejskie nr 35 zyskało czwarty oddział.

Pod koniec miesiąca ruszyły testy oświetlenia na stadionie kompleksu ZPS.

PAŹDZIERNIK

Swoje rodzinne miasto odwiedza Łukasz Simlat, a tłumy zawitały do biblioteki, żeby móc się z nim spotkać.

Sosnowieccy seniorzy otrzymali 400 opasek w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2022 rok”. Także w październiku seniorzy mieli w Sosnowcu swoje święto.

Hokeistki na trawie UKS Orlęta Sosnowiec zdobyły złoty medal w trakcie Mistrzostw Polski Młodziczek.

Październik został miesiącem otwarcia wyremontowanej sali sportowej w SP9 oraz rejestracji do Sosnowieckiej Kart Miejskiej. Nową halę sportową zyska także II LO, a miasto podpisało umowę na stworzenie dokumentacji projektowej.

Park przy Okrzei odzyskuje blask – to efekt kolejnego projektu z Budżetu Obywatelskiego. W nowej edycji sosnowiczanie za to wybrali 29 projektów do realizacji – w IX edycji udział wzięło 19 890 osób, które oddały 36 267 głosów.

Ruszyła także przebudowa ulicy Zaruskiego: 3 km nowego chodnika, 2 km drogi rowerowej, 3 nowe ronda i bezpieczne przejścia dla pieszych.

Wzrasta bezpieczeństwo Sosnowiczan – 31 października w Kazimierzu uruchomiono nowe miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego.

LISTOPAD

W naszym mieście rusza nowa linia autobusowa łącząca Sosnowiec z Tychami.

Koniec remontu ulicy Kukułek, która zyskuje całkowicie nowy wygląd i jakość.

Poznaliśmy oficjalną nazwę Zagłębiowskiego Parku Sportowego po wyborze sponsora – ArcelorMittal Park. Kompleks odwiedza tym razem m.in. prezes Polskiego Związku Koszykówki, Radosław Piesiewicz. Jest spora szansa, że fani koszykówki zyskają miejsce ważnych wydarzeń.

Pod Rondem Zagłębia Dąbrowskiego otwarta zostaje niezwykła wystawa – „Połączył ich Sosnowiec”. Znajdziecie w niej sławne osoby, zasłużonych bohaterów, ludzi pełnych pasji i ich inspirujących historii. Są też postacie mniej znane, o których pamięć postanowiliśmy przywołać. Tradycyjnie już, przez kilka dni, świętujemy także odzyskanie przez Polskę Niepodległości.

Na placu przed dworcem zrobiło się biało-czerwono. Została uruchomiona fontanna, a na 11 listopada zmieniła barwy na narodowe.

Sezon Sosnowieckiego Roweru Miejskiego zakończyliśmy z 59 tysiącami wypożyczeń.

Swoje 5-lecie świętowała Sosnowiecka Orkiestra Dęta. W Muzie wraz z nią występuje Miuosh oraz Adama Asanov z grupy Piersi.

Miasto podpisało umowę na przebudowę stadionu lekkoatletycznego przy al. Mireckiego. Koszt to 10 mln zł, w tym 2,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Na testowych przejazdach w Sosnowcu pojawiły się dwa nowe hybrydowe autobusy Solaris.

Duże zmiany w Urzędzie Marszałkowskim. Anna Jedynak, dotychczasowa pełnomocniczka prezydenta Sosnowca zostaje wicemarszałkiem, a w Sejmiku zawiązuje się klub „Tak! Dla Polski”.

Sosnowiec będzie siedzibą zarządu Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w województwie śląskim! Ta prestiżowa i niezwykle ważna jednostka rozpocznie działalność w połowie przyszłego roku.

GRUDZIEŃ

W Sosnowcu odbył się niezwykle prestiżowy Puchar Świata Juniorów w szabli.

Choć w mieście nie ma już kopalni, świętowano Barbórkę. Dzieciaki za to wzięły udział w Manufakturze Św. Mikołaja oraz Jarmarku Świątecznym, które przed Urząd Miejski przyciągnęły tłumy.

Miasto ogłosiło, że przy tzw. „szkole z armatą” powstanie miasteczko ruchu drogowego. Oddajemy do użytku także 7 wyremontowanych placów zabaw.

Wyższa Szkoła Humanitas obchodziła 25-lecie.

Na ulice wyjechał CiepłoBus – specjalny autobus, który pomaga osobom najbardziej potrzebującym. Tutaj się ogrzeją i zjedzą coś ciepłego.

Kolejni przedstawiciele sportowej federacji odwiedzają miasto w kontekście organizacji wydarzeń w ArcelorMittal Parku. Tym razem przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Ręcznej. Szykują się niezwykłe wydarzenia w naszym kompleksie.

Po raz pierwszy od lat w grudniu rusza mały, ale też i duży wyciąg na Górce Środulskiej.

Przed Świętami odbyło się prawdopodobnie najważniejsze komunikacyjne wydarzenie od 40 lat, nie tylko w mieście. Uruchomiona została nowa linia tramwajowa. „Piętnastka” wjeżdża w głąb Zagórza, a inwestycja zostaje zakończona przed czasem. Gotowe również jest boisko przy Szkole Podstawowej nr 4.

Na sesji Rady Miejskiej przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz budżet na 2023 rok. Żaden radny nie był przeciwko.

W Juliuszu, dzięki współpracy miasta MZZL i MPGO, uruchomiono „Klub Juliusz Aktywny Senior”, a przed samym końcem roku miasto podpisuje umowę na dokończenie budowy kolejnego żłobka – w ZSO3 przy Piłsudskiego.