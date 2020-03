Szpital Miejski w Sosnowcu ma nowy ambulans!

Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Do Sosnowca dotarł ambulans kupiony przez miasto dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Pojazd jest w pełni wyposażony i niemal gotowy do służby, a co najważniejsze, na swoim pokładzie ma respirator.

Ambulans kosztował 258 tysięcy złotych

Miasto dokupiło wyposażenie: nosze oraz warty 36 tys. zł respirator, tak ważny i potrzebny w obecnej sytuacji. Dzięki tym zakupom ambulans jest w pełni wyposażony. Cała transakcja zamyka się w kwocie 316 tys. zł.

Ambulans jest zabudowany na bazie Fiata Multijet II (2,3 l) z wysokoprężnym silnikiem o mocy 130kW (177KM). Zarejestrowany w 2018 roku pojazd ma przejechanych zaledwie 20 tys. km. Dotychczas był wykorzystywany jako ambulans pokazowy.

To niejedyne zakupy miasta na rzecz Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego

Udało nam się zamówić dwa respiratory wraz z kardiomonitorami za ponad 200 tysięcy złotych. Zaczynają też do nas powoli spływać zamówione maski sanitarne, chirurgiczne, kombinezony ochronne i inna odzież potrzebna pracownikom naszego szpitala – wylicza Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.