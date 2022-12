Szpital im. Św. Barbary w Sosnowcu z nowym angiografem

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu zainstalowano angiograf sufitowy o wartości niespełna 4,5 miliona złotych, który został zakupiony z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Angiograf jest łatwym w obsłudze urządzeniem, którego szerokie możliwości pozwalają sprostać najnowszym wymaganiom angiografii i małoinwazyjnych zabiegów naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem radiologii zabiegowej i chirurgii naczyniowej. Zastosowane w nim innowacyjne technologie sprzętowe i programowe umożliwiają połączenie inteligentnych rozwiązań i łatwości obsługi, pozwalając z jednej strony na zwiększenie produktywności, z drugiej – na uzyskiwanie lepszych rezultatów klinicznych.

– Cieszę się, że kolejna inwestycja ze środków Urzędu Marszałkowskiego w tym roku ma miejsce w tym szpitalu. Najpierw trwający od 2020 wielomilionowy projekt dotyczący modernizacji bloku operacyjnego neurochirurgii, a teraz zakup nowego angiografu z całą pewnością przyczyni się do poprawy jakości udzielanych świadczeń i będzie to miało bezpośrednie przełożenie na pacjentów – podkreśla Anna Jedynak (na zdjęciu), wicemarszałek województwa śląskiego. – Sprzęt, który został zastąpiony nowym służył pacjentom naszej placówki przez 11 lat. Dzięki niemu wykonano niemal 6000 zabiegów. Jest to technologiczny skok o dekadę w kwestii jakości i innowacyjności przeprowadzanych zabiegów z użyciem angiografów. Z całego serca dziękuję Pani Marszałek Annie Jedynak i Panu Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu za umożliwienie zakupu i przekazanie środków na ten cel. Aparat będzie głównie wykorzystywany przez zespół chirurgów naczyniowych, również do realizacji ministerialnego projektu endowaskularnego leczenia udaru mózgu (trombektomia) – dodaje Krzysztof Bestwina, dyrektor naczelny WSS5.

– Angiografia to badanie oparte na medycznej technice obrazowania, pozwalające na wizualizację wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów w ciele, z koncentracją na układzie krwionośnym: żyłach, tętnicach oraz komorach serca. Badanie wykonane najnowszej generacji urządzeniem teraz może zostać przeprowadzone dzięki zastąpieniu popularnego środka kontrastującego – dwutlenkiem węgla, wyłączając konieczność stosowania środka kontrastowego do żył pacjenta uczulonego na ten preparat, a następnie obrazowanie przy użyciu metod opartych o techniki wykorzystujące w znacznie mniejszej ilości promieniowanie rentgenowskie. Za pomocą angiografii ocenić można stan naczyń praktycznie w całym ciele: od badań krążenia mózgowego, przez naczynia krwionośne w obrębie głowy, tętnice szyjne, krążenie krwi w płucach, w tętnicach wieńcowych (angiografia wieńcowa, koronarografia), a także naczyniach w jamie brzusznej – podkreśla Krzysztof Szaniewski, p.o. dyrektora ds. medycznych.

Co niesie za sobą nowy system?

Ponadto dzięki nowoczesnym rozwiązaniom urządzenia możliwe jest wykonanie wirtualnego skanu 3D pacjenta wraz z możliwością planowania zabiegu na modelu komputerowym znacząco skracając tym czas zabiegu, produktywność operatorów i odczuwalnego dyskomfortu pacjentów. System wyposażony został również w duży detektor, zapewniający wysoką wydajność w zaawansowanych procedurach klinicznych z wykorzystaniem większego pola obrazowania. Matryca zaś pozwala na uwidocznienie najmniejszych naczyń.

Oprogramowanie zaimplementowane w systemie pozwala m.in. na: śródzabiegowe uzyskiwanie przekrojów tomograficznych o bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej (dzięki wykorzystaniu do rekonstrukcji danych z wszystkich pikseli detektora); trójwymiarową wizualizację przepływu środka kontrastowego przez naczynia; redukcję artefaktów pochodzących od obiektów metalowych np. implantów, coili czy znaczników stentu. System wyposażony jest też w specjalizowane narzędzie do planowania i wspomagania zabiegów implantacji stengraftów aortalnych. Oprogramowanie to automatycznie modeluje ścianę aorty i wyznacza odejścia tętnic bocznych oraz linii środkowych naczyń na podstawie danych z uprzednio zarejestrowanych badań CT. Zintegrowane celowniki laserowe oraz oprogramowanie do planowania pozwalają na wybór ścieżki wkłucia, dobór optymalnych projekcji i kontrolę nad przebiegiem procedur z użyciem igły.”