Szampańska zabawa z Heliosem!

Święta, święta i po świętach! Na tych, którzy zrobili sobie świąteczną przerwę od kina i leniuchowali pod kocem w towarzystwie klasyki kina świątecznego „Kevin sam w domu”, w sieci kin Helios czekają premierowe tytuły i wiele filmów do nadrobienia! Helios nie zwalnia tempa i pędzi niczym lokomotywa do Hogwartu, zabierając w filmową podróż wszystkich sympatyków magii kina. A na ostatni dzień w roku szykuje wieczór pełen filmowych i wystrzałowych atrakcji!

Kino Helios - Sosnowiec

„SING 2”

W nowy rok sieć kin Helios wchodzi tanecznym krokiem u boku najbardziej roztańczonej ekipy filmowych zwierzaków. Ta ekipa to „SING 2”, a na jej czele ponownie staje niesamowity koala Buster Moon, który nie zatrzymuje się w realizacji marzeń i spełnia się jako najlepszy manager muzyczny świata! Muzyczna ekipa skradła serca milionów Polaków i 4 lata temu film wszedł przebojem do pierwszej 10-tki najpopularniejszych filmów w naszym kraju! Dlatego też sieć kin Helios wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fanów Sing przygotowała kolejną serię całotygodniowych pokazów przedpremierowych drugiej części! Jak nie kochać tych zwierzaków śpiewających szlagiery ze światowych list przebojów...?

„Koniec Świata czyli KOGEL MOGEL 4”

Drugi prezent, jaki Helios przygotował dla widzów z okazji nowego filmowego roku to pokazy przedpremierowe najnowszej polskiej komedii: „Koniec Świata czyli KOGEL MOGEL 4”. Tak, tak dobrze znani i uwielbiani członkowie rodziny powracają w kolejnym rodzinnym galimatiasie, a wraz z nimi cała plejada nowych bohaterów. Będzie wesoło jak w każdej rodzinie w której są zaręczyny, ślubne plany, babcia czekająca na wesele jedynego wnusia, chwile grozy, które sieje dawna miłość, intrygi, pościgi i rodzinka zza Oceanu. Będzie się działo. Istny koniec świata!

Pokazy filmu odbędą się: 1,2 i 6 stycznia.

„King’s Man: Pierwsza Misja”

Druga premiera 5 stycznia zabierze widzów w podróż po kartach historii i wojen, aby poznali genezę pierwszej na świecie, niezależnej agencji wywiadowczej o nazwie King’s Man. Widzowie po raz trzeci zobaczą poczynania tajnych agentów na ekranie. To agenci z klasą, a ich charakter płynie z wnętrza. Są uzbrojeni, ale czy gotowi? Gdy rządy czekają na rozkaz, oni przechodzą do czynów! Wszystko to będzie można zobaczyć w filmie „King’s Man: Pierwsza Misja”.

„Spider-Man. Bez drogi do domu”

Na widzów, którzy chcą nadrobić kinowe zaległości, a wciąż nie widzieli m.in. dwóch światowych blockbusterów, sieć kin Helios czeka z „otwartymi salami” i zaprasza na film „Spider-Man. Bez drogi do domu”. Tytuł, który pnie się na szczyt przebojów kinowych wszech czasów niczym pająk po swojej sieci. Święta były dla Spider-Mana wspaniałym czasem bo przekroczył 1 mld dolarów wpływów w 12 dni wyświetlania na świecie. Hit, którego nie może przegapić żaden kinoman i ponad 2 godziny czystej rozrywki z inteligentną dawką humoru. Nie trzeba być fanem komiksów, aby dobrze się bawić na tym filmie. Film opatrzony znakiem: Stop. Nie przegap!

„Matrix. Zmartwychwstania”

Drugi z megahitów na liście Heliosa to „Matrix. Zmartwychwstania”. Film pretendujący do miana najbardziej kontrowersyjnego w tym roku. Warto się o tym przekonać i wkroczyć na salę kinową niczym Neo ponownie do Matrixa. Fani trylogii Matrixa i samego Keanu Reevesa nie będą długo zwlekali jak również nie będą zawiedzeni. Emocje tak jak i efekty specjalne gwarantowane na najwyższym poziomie!

„W 80 dni dookoła świata”

Na rodzinny czas w kinie, sieć Helios ma jeszcze jedną propozycję filmu animowanego. To wspaniała przygoda z bohaterami filmu „W 80 dni dookoła świata”. Klasyka gatunku oparta na ponadczasowej książce Juliusza Verne’a teraz w nowej odsłonie ku uciesze małych i dużych kinomanów. Nie ma czasu na nudę w tak doborowym towarzystwie jak w tym filmie – widzowie poznają zwariowanego małpiszona i postrzeloną żabę, których pokochają od pierwszych minut.

Na prawdziwych fanów kina w sylwestrowy wieczór czeka nie lada gratka! Helios zaprasza do spędzenia tego czasu ze specjalnie przygotowanymi na tę okazję filmami. Widzowie mają do wyboru 2 pakiety filmów. Sympatycy rodzimej kinematografii wybiorą zapewne pakiet nr 2, a zwolennicy kina zagranicznego ucieszą się z nr 1.

Maraton Sylwestrowy zestaw 1

Na początek w doskonały nastrój wprowadzi nas Pedro Almodóvar i jego najnowsze dzieło „MATKI RÓWNOLEGŁE”, z niesamowitą Penélope Cruz w roli głównej. Po przerwie na powitanie Nowego Roku, ich miejsce zajmie Bradley Cooper w towarzystwie Coopera Hoffmana oraz Alany Haim w filmie wybitnego Paula Thomasa Andersona „LICORICE PIZZA”. Gwarantujemy, że nie zabraknie wspaniałych emocji, zabawy i dobrego smaku!

Maraton Sylwestrowy zestaw 2

W zestawie drugim udział na naszych ekranach zapowiedzieli m.in. Michał Żurawski, Aleksandra Domańska oraz Weronika Książkiewicz, których zobaczymy w przedpremierowym pokazie filmu „SZCZĘŚCIA CHODZĄ PARAMI”. Po przerwie na noworoczny toast, za świetny nastrój odpowiedzialni będą znani wszystkim bohaterowie komedii „KONIEC ŚWIATA CZYLI KOGEL MOGEL 4”, w których wcielą się m.in. Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki oraz Maciej Zakościelny. Będzie energicznie, chwilami romantycznie, ale przede wszystkim bardzo zabawnie.

„Tomek i Przyjaciele: Wielki Świat! Wielki Przygody!”

2 stycznia w ramach cyklu HELIOS DLA DZIECI – Filmowe Poranki wyświetlony zostanie film „Tomek i Przyjaciele: Wielki Świat! Wielki Przygody!”. "Tomek i Przyjaciele” to animowany serial dla dzieci o przygodach małej, niebieskiej lokomotywy o imieniu Tomek. Dzięki swojej pracowitości Tomek jest numerem 1 i tym samym przykładem dla innych. Jest zawsze uśmiechnięty i kiedy tylko może chętnie pomaga innym. Podczas swojej codziennej pracy Tomek i jego przyjaciele przeżywają wiele niesamowitych przygód i ciągle uczą się czegoś nowego.

Kino Konesera zaprezentuje 3 stycznia:

„Moje wspaniałe życie”, a w nim znany lubiany duet Agata Buzek i Jacek Braciak.

Bohaterką tego filmu jest Joanna "Jo" Lisiecka, która jedzie na autopilocie w życiu zawodowym, rodzinnym i osobistym. Wydaje jej się, że nikt nie dowie się o podwójnym życiu, które prowadzi i że jest sprytna. Nie jest.

„Bo we mnie jest seks”

6 stycznia cykliczne spotkania w ramach Kultury Dostępnej zaoferują widzom pokazy filmu „Bo we mnie jest seks”

Rok 1962, Kalina Jędrusik ma łatkę skandalistki. Z mężem Stanisławem Dygatem prowadzą otwarty dom. Ich częstymi gośćmi są Jeremi Przybora, Tadeusz Konwicki, Kazimierz Kutz, Barbara Krafftówna oraz Lucek, młody kochanek Kaliny. Artystka na scenie gorszy kobiety, oczarowuje mężczyzn. Tymczasem jej nowy przełożony pragnie gorącego romansu. Wykorzystując władzę, stawką za odrzucenie czyni jej karierę. Czy uda mu się złamać kobietę, która uwielbia niezależność, ale nie potrafi żyć bez występów?

Repertuar sieci kin Helios nigdy nie zawodzi. Aby dobrze rozplanować nadchodzący tydzień, warto już dziś zajrzeć na stronę www.helios.pl, zapoznać się z poszczególnymi tytułami, a następnie zaopatrzyć w bilety na wybrane filmy. Warto przy tym pamiętać o heliosowej ofercie specjalnej: „Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz”!