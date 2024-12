Świąteczne i sylwestrowe wyjazdy: uwaga na oszustwa "na kwaterę"!

Rozpoczął się już okres przedświąteczny, podczas którego wielu z nas decyduje się na spędzenie świąt lub sylwestra poza domem. Przy tej okazji mundurowi przypominają, aby zachować szczególną ostrożność podczas wyboru pensjonatu, domu czy apartamentu.

Oszustwo „na kwaterę” polega na umieszczaniu w internecie, na portalach sprzedażowych czy na spreparowanych stronach internetowych, fałszywych ogłoszeń o miejscach noclegowych w atrakcyjnych cenach.

Oszustwa „na kwaterę”

Tego typu oszustwa zdarzają się zwykle w okresie wakacyjnym, ale również świątecznym, sylwestrowym czy w czasie ferii zimowych. Przestępcy umieszczają w internecie ogłoszenia dotyczące wynajmu pokoju w pensjonacie, domku letniskowego czy apartamentu. Oferta bardzo często jest atrakcyjna cenowo, co przyciąga wielu chętnych. Najczęściej okazuje się jednak, że taki obiekt nie istnieje w tym miejscu lub przestępca tylko podszywał się pod jego właściciela.

Ofiarą tego rodzaju oszustwa padł mieszkaniec Sosnowca, który zgłosił się do sosnowieckich policjantów. Z jego relacji wynikało, że chcąc spędzić Sylwestra w Krakowie, zaczął szukać ogłoszeń wynajmu apartamentu w internecie. Odnalazł interesującą go ofertę, której cena wydała mu się bardzo atrakcyjna. Mężczyzna skontaktował się z rzekomym właścicielem obiektu. Podczas wymiany wiadomości ze sprawcą dowiedział się, że interesujący go termin jest dostępny, jednak aby go zarezerwować, musi wpłacić zaliczkę. Po wpłaceniu pieniędzy kontakt z wynajmującym urwał się. Wtedy też mężczyzna postanowił o wszystkim powiadomić policjantów.

Warto przy planowaniu rezerwacji nadchodzących wyjazdów, stosować się do następujących porad: