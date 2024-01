Świadczenie 500 plus wzrasta o 300 zł. Czy trzeba składać nowe wnioski?

Już od 1 stycznia 2024 roku wysokość świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 800+ (dotychczas Rodzina 500+) wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę czy od aktywności zawodowej rodziców.

Rodzice i opiekunowie nie muszą składać dodatkowych wniosków w związku z podwyżką. Wzrost nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia br. mają prawo do świadczenia w obecnym okresie świadczeniowym (trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.).

- Aby otrzymać świadczenie w nowej wysokości, nie trzeba składać wniosku. ZUS sam podniesie wysokość świadczenia z 500 zł do kwoty 800 zł i wypłaci pieniądze z urzędu. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do wsparcia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.