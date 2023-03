Stwórz wielkanocne dekoracje razem z Auchan Sosnowiec!

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami! Warto więc zatroszczyć się o świąteczny nastrój w domu, dekorując go kolorowymi ozdobami. Wiele radości i satysfakcji sprawi wykonanie wielkanocnych stroików, pisanek i palm własnoręcznie.

Okazją do tego będą świąteczne warsztaty kreatywne w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec, które odbędą się w sobotę 25 marca od godziny 11.00 do godziny 17.00. Wstęp wolny.

W najbliższą sobotę 25 marca strefę kreatywną zaaranżowaną w pasażu Centrum Handlowego Auchan Sosnowiec wypełni twórcza atmosfera, a uczestnicy w każdym wieku będą mogli wykonać dwa rodzaje wielkanocnych ozdób.

Świąteczne stroiki i ozdoby wielkanocne

W trakcie warsztatów kreatywnych powstaną dekoracyjne wianki do powieszenia w oknie lub na drzwiach oraz stroiki na stół. Bazą ozdób będą gotowe wianki i podstawki z drewna. Będzie je można ozdobić za pomocą naturalnych elementów, jak intensywnie zielony chrobotek, suszone liście i kwiaty, piórka czy gałązki bukszpanu. Będzie można dodać również elementy drewniane oraz flokowane figurki – zajączki, kurczaczki czy wielkanocne pisanki. Taką samodzielnie wykonaną dekorację będzie można zabrać do domu, by cieszyła oczy domowników i wprowadzała świąteczny nastrój.

Najmłodsi uczestnicy warsztatów będą mogli wykonać wielkanocne pisanki. Bezpieczne i lekkie styropianowe jajka ozdobią farbkami i wielokolorowymi pisakami, naklejkami z pianki i filcu oraz wstążkami, rafią i sizalem.

Stwórz wielkanocne palmy

Już za tydzień, 2 kwietnia, przypada Niedziela Palmowa. Z tej okazji w trakcie świątecznych warsztatów w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec będzie można przygotować także palmę wielkanocną. Uczestnikom posłużą do tego żywe bazie, suszone kolorowe trawy i naturalne gałązki. Dekoracje dopełnią kolorowe wstążki.

Wielkanocne warsztaty kreatywne odbędą się w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec przy ulicy Zuzanny 20 w Sosnowcu. W zajęciach można wziąć udział od godziny 11.00 do godziny 17.00. Wstęp wolny.