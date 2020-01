Sto nowych miejsc w sosnowieckim żłobku miejskim

Coraz bliżej otwarcia nowego oddziału żłobka miejskiego w budynku przy ul. Suchej 23.

Całkowity koszt modernizacji budynku wraz z wyposażeniem wyniósł ponad 4,5 mln zł. Nowy oddział powstał m.in. dzięki funduszom, które miasto otrzymało w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Maluch+”. Warto w tym miejscu podkreślić, że miasto na adaptacje budynku pozyskało największą w województwie śląskim dotację z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”2019 w wysokości 2,2 mln zł. Pozostałe fundusze pochodzą z kasy miasta.

W budynku przy ul. Suchej 23 mieściło się wcześniej Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie. Budynek został przebudowany i dostosowany do potrzeb dzieci w wieku do lat 3. Utworzono nowe sale, toalety, kuchnie, szatnie, nowy hol wejściowy wraz z wózkownią, dobudowano windę, umożliwiając tym samym dostępność pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielono miejsca parkingowe, nowy plac zabaw. Powstał także taras dla najmłodszych dzieci. W całym budynku został wykonany remont instalacji wewnętrznych.

Dwa oddziały będą przeznaczone dla dzieci młodszych w wieku 20 tygodni -1,5 roku życia, a pięć będzie dla dzieci starszych w wieku 1,6-3 lat. Nowy oddział żłobka miejskiego zmniejszy o niemal połowę liczbę rodzin oczekujących na objęcie dziecka opieką żłobkową w Sosnowcu.

Na koniec 2015 roku żłobek miejski mógł przyjąć 240 dzieci. W 2018 roku dzięki inwestycjom i otwarciu dwóch kolejnych oddziałów liczba miejsc wzrosła do 331. Wraz z uruchomieniem oddziału przy ul. Suchej będzie mógł przyjąć 446 dzieci. Warto dodać, że od września 2019 zwiększona została liczba dzieci w oddziale przy ul. Czołgistów. Tym samym w ciągu kilku lat miasto podwoiło liczbę miejsc, a to nie koniec, bo zwiększona została liczba godzin z 5 do 10 godzin limit czasowy przebywania dzieci w dwóch klubikach dziecięcych. W sumie w miejskim żłobku oraz klubikach dziecięcych będziemy mieli prawie 500 miejsc – mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.