Bezpieczne ferie - bezpieczny dom

Każdego roku w okresie ferii zimowych odnotowujemy dużą liczbę włamań i kradzieży kieszonkowych. Okres ten sprzyja bowiem rabusiom... często z nieświadomą „pomocą” samych okradzionych. Aby okres zimowego wypoczynku przebiegł do końca w szczęśliwej atmosferze, należy pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa.

Przed wyjazdem z domu zadbaj o to, aby po powrocie z ferii zimowych nie spotkała cię nieprzyjemna niespodzianka i pomyśl o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie lub dom. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sam możesz zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poproś więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z twoim mieszkaniem bądź domem podczas twojej nieobecności. Powierz zaufanemu sąsiadowi lub znajomemu komplet kluczy do swojego domu. Poproś, żeby co jakiś czas otworzył okna i włączył światło wieczorem, zabrał z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjął korespondencję ze skrzynki na listy.

Zamknij drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętaj o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do twojego domu. Nie nagłaśniaj informacji o planowanym wyjeździe i nie zostawiaj tego rodzaju informacji na automatycznej sekretarce. Staraj się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętaj też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem.

Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnuj swoich bagaży oraz najcenniejszych rzeczy. W miejscach takich jak dworce czy przystanki zwracaj szczególną uwagę na bagaże pozostawione bez opieki. Za każdym razem, gdy takowy zauważysz, reaguj i informuj o tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

W przypadku, gdy będziesz miał przy sobie większą ilość gotówki, nie trzymaj jej w jednym miejscu i zawsze staraj się chować pieniądze w wewnętrznych kieszeniach odzieży.

Pamiętaj, że policjanci czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Jeżeli cokolwiek wyda się nam niepokojące, powiadom jak najszybciej Policję, dzwoniąc pod numer 112. Stróże prawa będą sprawdzać każdy taki sygnał! Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych.