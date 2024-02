Stadion z Sosnowca z nominacją do "Stadium of The Year 2023"! / fot. Arcelor Mittal Park

Zagłębiowski Park Sportowy został nominowany w konkursie Stadium of The Year 2022. Czy uda mu się zdobyć tytuł? O wszystkim zdecydują kibice.

Sosnowiecki stadion zawalczy o wygraną w prestiżowym konkursie

Stadium of The Year to głosowanie, które odbywa się nieprzerwanie od 2010 roku. Głosujący wybierają najlepszy (ich zdaniem) stadion oddany do użytku w roku poprzednim. W aktualnej edycji można głosować na obiekty sportowe, które zostały oddane do użytku w 2023 roku.

W tegorocznej odsłonie konkursu biorą udział obiekty sportowe z pięciu różnych kontynentów. 23 obiekty pochodzą z Azji, 8 z Afryki, 6 z Europy, 2 z Ameryki Północnej, 1 z Ameryki Południowej oraz 1 z Australii i Oceanii. Wśród nominowanych stadionów są dwa polskie obiekty: Zagłębiowski Park Sportowy oraz Orlen Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku.

Głosowanie ruszy już 10 lutego! Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Arcelor Mittal Park - Zagłębiowski Park Sportowy

Stadion piłkarski został oddany do użytkowania 9 lutego 2023 roku. Obiekt jest zlokalizowany w centralnej części kompleksu. Jego pojemność to 11 600 miejsc, w tym 46 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich i 46 miejsc dla osób im towarzyszących. Dla kibiców gości przeznaczono sektor o pojemności 808 miejsc (wliczony do całkowitej pojemności 11 600).

Na poziomie 0 znajdują się: szatnie, pokój sędziowski, pokój medyczny, pokój delegata, pokój antydopingowy, siłownia, odnowa biologiczna i sala konferencyjna. Poziom 1 stanowi biuro zarządu, część administracyjna, osiem lóż oraz pokład VIP z 50-metrowym barem. Na najwyższym poziomie (2) znajdują się: punkt dowodzenia, monitoring, pokój spikera i obsługi audio/wideo oraz strefa pracy mediów, w skład której wchodzą cztery kabiny komentatorskie, studio telewizyjne, przestrzeń gastronomiczna i 61 miejsc prasowych z pulpitami.

Boisko ma wymiary 105 x 68 m, zgodne z wymaganiami FIFA oraz UEFA. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że boisko ma naturalną murawę z siewu, a nie z rolki. Kibice mają do dyspozycji 10 punktów gastronomicznych. Na terenie stadionu funkcjonuje oficjalny Fanstore pierwszoligowego klubu Zagłębie Sosnowiec oraz trzy punkty sprzedaży pamiątek umiejscowione pod trybunami. Stadion jest wyposażony w nowoczesne oświetlenie ledowe, na które składają się 194 lampy. Maksymalna moc to 3200 luxów. Dzięki temu można transmitować wydarzenia w formacie 4K. Ogrzewanie murawy składa się z około 20 km rur. System nawadniania jest wyposażony w 15 automatycznych zraszaczy. Nad trybunami B i D (za bramkami) zainstalowano dwa telebimy o wymiarach 7 × 4 m każdy.

W maju 2023 roku spółka Zagłębiowski Park Sportowy wystąpiła do UEFA o przyznanie kategorii stadionowi piłkarskiemu w celu możliwości organizowania i rozgrywania meczów, m.in. w europejskich pucharach, tj. Liga Mistrzów, Liga Europy oraz Liga Konferencji Europy. Po wizycie delegacji i weryfikacji stadionu obiektowi przyznano kategorię 4. Dzięki temu w Sosnowcu można rozgrywać spotkania Ligi Mistrzów aż do półfinału.

Od momentu oddania stadionu do użytkowania odbyło się już kilka meczów. Pierwsze oficjalne spotkanie miało miejsce 25 lutego 2023 roku. Pierwszoligowe Zagłębie Sosnowiec pokonało wówczas GKS Katowice 2:1. Na trybunach zasiadł komplet publiczności, tj. 11 600 widzów. Pierwszy mecz międzynarodowy odbył się 24 marca 2023 roku, w ramach Turnieju Ośmiu Narodów U20, reprezentacja Polski zmierzyła się z Czechami przegrywając 0:1. Od 3 lipca stadion piłkarski stał się także areną zmagań Rakowa Częstochowa w europejskich pucharach. W Sosnowcu miały okazję zagrać takie drużyny jak Atalanta Bergamo (Włochy), Sporting Lizbona (Portugalia) oraz SK Sturm Graz (Austria) oraz reprezentacja Polski kobiet.