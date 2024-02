Drugie miasteczko ruchu drogowego w Sosnowcu niemal gotowe. Tym razem w Zespole Szkół nr 2 w Sosnowcu przy ul. Prusa.

Drugie miasteczko ruchu drogowego w Sosnowcu

Dzięki dofinansowaniu, które otrzymało miasto, najmłodsi mieszkańcy będą mogli w praktyce uczyć się przepisów ruchu drogowego i szkolić w zakresie ruchu pieszych oraz rowerzystów.

– To idealne miejsce do nauki. Powstały tu skrzyżowania równorzędne, z drogą podporządkowaną z łamanym pierwszeństwem, z sygnalizacją świetlną, oraz rondo. Miasteczko ruchu drogowego doskonale odwzorowuje to, co dzieje się w mieście – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Nie brakuje także dróg rowerowych do ćwiczeń zachowania rowerzysty na drodze, oznakowania przejazdu kolejowego, czy drogi w kształcie ósemki do szlifowania umiejętności jazdy. Pojawiły się też przejście z sygnalizacją świetlną oraz bez świateł, specjalne przejście zaznaczone jako przejście dla dzieci. Do tego ławki, kosze i stojaki rowerowe. W całym miasteczku znajdują się znaki: ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, uzupełniające oraz barierki drogowe. Nowe miasteczko ruchu drogowego ma powierzchnię ok. 1400 m2.

To już drugie miasteczko ruchu drogowego w Sosnowcu. Pierwsze powstało w ramach Budżetu Obywatelskiego pod koniec 2017 roku w Zagórzu obok Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Gwiezdnej.

Koszt prac to 835 tysięcy złotych

Miasto poniosło zdecydowanie mniejsze koszty, ponieważ pozyskało blisko 448 tys. zł dofinansowania w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet: III Rozwój Sieci Drogowej Ten-T i Transportu Multimodalnego Działanie: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.