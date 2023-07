Spotkanie z pracownikami Korpusu Służby Cywilnej w sosnowieckiej Komendzie

W czwartek w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której z okazji Święta Policji Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, podinsp. Sławomir Zagrobelny podziękował pracownikom Korpusu Służby Cywilnej za dotychczasową sumienną i wzorową pracę.

Sosnowiecka policja wyróżniła wyjątkowych pracowników

Święto Policji to nie tylko czas wręczania odznaczeń i aktów mianowań na wyższe stopnie służbowe policjantom, ale również tych, z którymi na co dzień pracują. We czwartek w sosnowieckiej Komendzie miało miejsce spotkanie, podczas którego Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, podinsp. Sławomir Zagrobelny, z okazji Święta Policji, podziękował również pracownikom Korpusu Służby Cywilnej za codzienną postawę, sumienność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas przemówienia zwrócił się do wyróżnionych, podkreślając, jak ważna jest ich praca na rzecz sosnowieckiej Policji. Podczas uroczystej zbiórce Komendant podziękował również Honorowemu Dawcy Krwi PCK, st.sierż. Łukaszowi Juśkiewiczowi za długoletnie i bezinteresowne oddawanie krwi na rzecz osób potrzebujących.