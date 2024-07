Spotkanie z podróżnikiem Waldkiem Maliną już dziś! Sprawdźcie szczegóły

9 lipca o godz. 17.30 Kawiarnia Aruko przy al. Zwycięstwa zaprasza na spotkanie z podróżnikiem Waldkiem Maliną.

Jego wielką pasją są podróże po świecie i wspinaczka górska.

Waldek Malina

Od 14 lat przemierza świat w poszukiwaniu ekstremalnych przygód. Zdobycie Denali, najwyższego szczytu Ameryki Północnej to marzenie wielu wspinaczy. Waldkowi Malinie udało się to w czerwcu tego roku. Kwestie logistyczne, zmienne warunki pogodowe, ekstremalne temperatury, duża ekspozycja oraz wysokość (6190 m.n.p.m) czyniły ten szczyt niezwykle trudnym do zdobycia.

Podczas spotkania posłuchamy opowieści o 15 dniach morderczej walki o sukces, która z dnia na dzień robiła się coraz trudniejsza. Będzie też o zmaganiu się z samym sobą oraz o przyziemnych problemach związanych ze wspinaczką w ekstremalnych warunkach.

Waldek Malina nie jest zawodowym podróżnikiem, na co dzień pracuje w hutnictwie jako tokarz. Podczas wtorkowego spotkania dowiemy się wielu ciekawostek związanych z licznymi podróżami. Będzie też okazja do wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Spotkanie rozpocznie się 9 lipca o godzinie 17.30 w Aruko (Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 5). Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.