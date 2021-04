Spotkanie z Piotrem Metzem – trzecia odsłona Przestrzeni Słowa!

21 kwietnia 2021 o godz. 18.00 w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu odbędzie się kolejne wydarzenie odbywające się w ramach cyklicznego przedsięwzięcia artystycznego Przestrzeń Słowa. Gościem spotkania zatytułowanego Donośna Przestrzeń Dźwięków będzie legendarny radiowiec i znawca muzyki Piotr Metz. Wydarzenie przybierze niecodzienną formułę audycji radiowej bez radia. Podczas rozmowy, którą poprowadzi Bartłomiej Majzel o bliskości doświadczanej w muzyce, o najważniejszych dźwiękach oraz magii radia będziemy słuchać także fragmentów muzyki wybranej przez dziennikarza. LINK DO SPOTKANIA

Z uwagi na wprowadzone obostrzenia sanitarne w związku z pandemią Covid-19 organizatorzy zmuszeni zostali do organizacji niniejszego spotkania bez udziału publiczności (choć zaproszeni goście pojawią się na scenie Zagłębiowskiej Mediateki) przy jednoczesnej transmisji wydarzenia w internecie. Link do streamingu pojawi się w odpowiednim czasie na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl oraz Facebooku: www.facebook.com/mbpsosnowiec

Piotr Metz (ur. 1957) - radiowiec. Posiadacz zbyt dużej ilości płyt The Beatles i vintage'owego sprzętu audio oraz barki na Wiśle i pocztówki od Johna Lennona. Kiedyś naczelny "Machiny", szef muzyczny MTV Polska i autor biografii Voo Voo. Pracował w prawie wszystkich radiach w Polsce, nadawał z BBC. Rozmawiał z Madonną, Mickiem Jaggerem, Prince'm (u niego w domu), Markiem Knopflerem, Jimmim Pagem i Paulem McCartney'em. Interesuje go głównie to co będzie, a nie to co było. Mieszka w Krakowie.

Bartłomiej Majzel (ur. 1974) - poeta, dziennikarz radiowy, podróżnik, recenzent literacki, krytyk muzyczny i wieloletni organizator imprez artystycznych. Opublikował 5 tomów poetyckich „Robaczywość”, „Bieg Zjazdowy”, „Biała Afryka”, „Doba Hotelowa” , "Terror". Laureat Nagrody Literackiej Czterech Kolumn, był też nominowany do Paszportu Polityki (2002). Współtwórca Trupy Poetyckiej NaDziko. W roku 2021 ukaże się jego najnowsza książka „Nagonka”.

Czym jest Przestrzeń Słowa?

Pierwsza edycja Przestrzeni Słowa odbywa się pod hasłem Bliskość, która kojarzy się z tym, czego brakuje nam w tych pandemicznych miesiącach szczególnie. Podczas kolejnych wydarzeń będziemy kierować Waszą uwagę na liczne jej fascynujące konteksty. Wszystkie wydarzenia zostaną jednak spięte wspólnym mianownikiem artystycznego kunsztu i uniwersalnością podejmowanych, współczesnych zagadnień.

Przestrzeń Słowa jest interdyscyplinarnym, międzynarodowym festiwalowym cyklem wydarzeń literacko-muzycznych poszerzonych o działania wizualne, happeningowe, filmowe oraz edukacyjne. Całość programu składać się będzie z cyklu comiesięcznych wydarzeń oraz październikowego festiwalu przebiegającego pn. Głośna Przestrzeń Słowa.

Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako nowatorski, międzynarodowy cykl ponad dwudziestu wydarzeń artystycznych, który ma na celu wykreowanie istotnych i atrakcyjnych narracji dotyczących kultury i współczesnego świata. Gośćmi Festiwalu będą ważni dla kultury współczesnej polscy oraz zagraniczni pisarze, poeci, muzycy, eseiści, dziennikarze oraz artyści wizualni i happenerzy. W najbliższych miesiącach pojawi się m.in. jeden z czołowych europejskich pisarzy Jurij Andruchowycz (Ukraina), autor legendarnego „Trainspotting” Irvine Welsh (Szkocja), doskonały arabski poeta Hatif Janabi (Irak), oraz wielu cenionych polskich twórców, eseistów i dziennikarzy m.in Tomasz Różycki, Wojciech Bonowicz, Krzysztof Czyżewski, Artur Rojek, Piotr Metz, Jerzy Jarniewicz, Tadeusz Sławek, zespoły Karbido i dylan.pl oraz wielu innych.