Oszuści wpadli na gorącym uczynku

Sosnowieccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwie kobiety i mężczyznę, którzy okradli 82-letniego mężczyznę. Sprawcy weszli do mieszkania seniora, podając się za pracowników administracji. Skradzione pieniądze w kwocie 2000 zł wrócą do prawowitego właściciela.

W policyjnej pracy oprócz wiedzy, umiejętności i intuicji, potrzebne jest również szczęście. Dopisało ono dwóm sosnowieckim policjantom z wydziału prewencji. Mundurowi pojawili się w czwartek przed południem w jednym z bloków dzielnicy Pogoń, wykonując czynności do prowadzonego przez siebie postępowania. Kiedy stali na klatce schodowej szukając numeru mieszkania, w pewnym momencie usłyszeli krzyk i jakieś zamieszanie na wyższym piętrze. Po schodach zbiegł najpierw mężczyzna, a następnie dwie kobiety, które mundurowi, reagując na wołanie dobiegające z góry, zatrzymali. Już po chwili wyszło na jaw, że uciekały z mieszkania 82-letniego mężczyzny, z którego właśnie ukradły pieniądze.

Z relacji seniora poruszającego się o kulach wynikało, że przyszedł do niego mężczyzna z kobietą, którzy podawali się za pracowników administracji. Kiedy uwaga właściciela została odwrócona, sprawcy splądrowali mu mieszkanie. Jak się okazało, z jego wnętrza zniknęła gotówka w kwocie 2000 złotych. Senior już pod obecność intruzów zorientował się, że osoby w jego mieszkaniu nie są z administracji, a historia o koniecznych formalnościach była jedynie „legendą”, pod którą dostały się do wnętrza. To właśnie dlatego zaczął wzywać pomocy. Policjanci błyskawicznie ustalili niezbędne fakty. Mimo tego, że sprawczynie nie były skore do pomocy czy rozmowy, policjanci szybko odnaleźli również ich 27-letniego towarzysza. W jego aucie natomiast ujawnili skradzione seniorowi pieniądze i inne przedmioty, które posłużyły za dowód w sprawie. Cała trójka trafiła przed oblicze prokuratora. Dwie kobiety w wieku 33 i 36 lat oraz 27-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży. Objęto ich również policyjnym dozorem. Już w takcie czynności na miejscu policjanci ustalili, że grupa ta może odpowiadać za znacznie więcej kradzieży dokonanych w podobny sposób na terenie całej aglomeracji. Teraz przed śledczymi zadanie zebrania materiału dowodowego, na podstawie którego możliwe będzie przedstawienie złodziejom kolejnych zarzutów.

Oszuści żerujący na ludzkiej niewiedzy i naiwności są bezwzględni. Wykorzystują sytuacje życiowe, aby osiągnąć swój cel. Podają się za przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, administracji osiedla, wodociągów, pracowników energetyki, firm handlowo — usługowych itp. Działają przede wszystkim w ciągu dnia i do zrealizowania zamierzonego czynu potrzebują obecności domowników w ich mieszkaniu. Ich działanie oparte jest na udawaniu kogoś, kim nie są albo podawaniu fałszywego celu swojego przybycia. Wpuszczeni do mieszkania, po uśpieniu czujności ofiary wyłudzają od niej pieniądze, przedstawiają fałszywe umowy albo nakłaniają do zakupów wirtualnych rzeczy za bardzo wygórowaną kwotę — często zupełnie niepotrzebnych ich nabywcy. Oszuści, w momencie nieuwagi domownika, będąc już w mieszkaniu, dokonują także kradzieży rzeczy będących w pobliżu — torebki z przedpokoju, kurtki z portfelem czy kluczyków do samochodu.

Chcąc więc uniknąć ataku ze strony działających w ten sposób przestępców, konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie poniższych zasad:

nawet będąc w mieszkaniu, zawsze zamykaj drzwi wejściowe na zamki;

nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł - spójrz przez wizjer;

jeśli zjawił się przedstawiciel jakiejś instytucji np. administracji, samorządu, elektrowni czy gazowni, bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie, czy był on do Ciebie kierowany. Jeśli nie masz telefonu poproś, aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok lub gospodarzem domu.

jeśli musisz kogoś wpuścić, nie zostawiaj go ani na chwilę samego; najlepiej, żeby Wtedy towarzyszył Ci ktoś z rodziny, znajomych lub sąsiadów;

nie przekazuj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj z nimi żadnych umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;

nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Twojej rodziny i proszą o przekazanie pieniędzy przez pośredników;

mając pieniądze i rzeczy szczególnie cenne w domu, schowaj je w miejscu trudno dostępnym;

nie udzielaj żadnych informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich, o swoich planach życiowych czy członkach rodziny.

Pamiętaj!

Nie ma lepszego zabezpieczenia Twojego mieszkania niż dobry sąsiad. Niech Cię nie irytuje, kiedy otwiera drzwi, gdy do Ciebie przychodzą goście. Możesz być pewny, że jeśli przyjdzie złodziej, sąsiad nie zapomni uchylić drzwi. Sam też interesuj się osobami obcymi będącymi na klatce schodowej, zapytaj kogo szukają.

W sytuacjach wzbudzających podejrzenie obecności oszusta w klatce bloku PAMIĘTAJMY o możliwości skorzystania z telefonu alarmowego 997. Powiadamiajmy Policję.