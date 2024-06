Spędźcie wakacje na sportowo! Akcja Lato 2024 czas start!

Urząd Miejski w Sosnowcu prezentuje wakacyjną ofertę Miejskiego Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz sosnowieckich instytucji kultury.

Bogata oferta obiektów sportowych

Jak co roku, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Czynne będą obiekty sportowe i letnie kąpieliska. Od 7 czerwca działa nadzorowane przez ratowników kąpielisko Stawiki, a od 21 czerwca będzie można korzystać z kąpielisk przy ul. 3 Maja i Wojska Polskiego. Kąpieliska miejskie do 14 sierpnia otwarte będą (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 19.00, w weekendy od godz. 10.00 do 20.00. Od 15 sierpnia zamknięte będą odpowiednio o godzinę wcześniej.

Bilety wakacyjne dla dzieci w niższych cenach

Przez całe wakacje dla dzieci powyżej 7 lat i dla młodzieży, mieszkającej w Sosnowcu lub uczęszczających do sosnowieckich szkół, będzie obowiązywał za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, bilet wakacyjny w cenie 2 zł. Dzieci do lat 7 będą korzystać z pływalni w ramach biletu wstępu opiekuna. Grupy zorganizowane (np. placówki oświatowe, jednostki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe) będą mogły korzystać z pływalni bezpłatnie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu wejścia kierownikowi obiektu. Dla klientów indywidualnych normalny bilet wstępu będzie kosztował 16 zł, natomiast z wykorzystaniem Sosnowieckiej Karty Miejskiej koszt takiego biletu wyniesie 8 zł. Bilet ulgowy kosztować będzie 4 zł. Osoby niepełnosprawne za wstęp zapłacą 1 zł, natomiast opiekunom osób niepełnosprawnych przysługiwać będzie wstęp w ramach biletu wstępu osoby niepełnosprawnej.

Działać będą pływalnie letnie oraz kryte

Pływalnia Letnia przy ul. 3 Maja 41 będzie udostępniona dla mieszkańców już w dniach od dnia 21 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku w godzinach: od poniedziałku do czwartku: od 10.00 do 19.00, a w piątek, sobotę i niedzielę od 10.00 do 20.00. Od dnia 15 sierpnia 2024 r. będzie udostępniona od poniedziałku do czwartku: od 10.00 do 18.00, a w piątek, sobotę i niedzielę od 10.00 do 19.00.

Pływalnia Letnia przy ul. Wojska Polskiego 181 będzie udostępniona dla mieszkańców już w dniach od dnia 21 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku w godzinach: od poniedziałku do czwartku: od 10.00 do 19.00, a w piątek, sobotę i niedzielę od 10.00 do 20.00. Od dnia 15 sierpnia 2024 r. będzie udostępniona od poniedziałku do czwartku: od 10.00 do 18.00, a w piątek, sobotę i niedzielę od 10.00 do 19.00.

Kąpielisko „Stawiki” przy ul. Kresowej będzie czynne dla mieszkańców już w okresie od 7 czerwca do 8 września 2024 r. wg. następującego harmonogramu: od 7 czerwca do 18 sierpnia 2024 roku od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 19.00, i od piątku do niedzieli oraz dni świąteczne w godzinach od 9.00 do 20.00, od 19 do 31 sierpnia 2024 roku od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 18.00, i od piątku do niedzieli oraz dni świąteczne w godzinach od 9.00 do 18.00, od 1 do 8 września 2024 roku w godzinach od 10.00 do 18.00.

W okresie wakacyjnym do dyspozycji mieszkańców pozostawać będą również pływalnie kryte:

Klimontowskie Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99,

Pływalnia Kryta przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46,

Centrum Aktywności Rodzinnej “ŻeromPark” przy ul. Żeromskiego 4d,

z wyłączeniem przerw technicznych w terminach:

Pływalnia Kryta “ŻeromPark” – cały obiekt wyłączony z użytkowania od 1 do 7 lipca 2024 r., strefa basenów wyłączona do użytkowania od dnia 1 do 18 lipca 2024 r.

Pływalnia Kryta ul. Bohaterów Monte Cassino 46 – obiekt wyłączony z użytkowania w okresie od 22 lipca do 9 sierpnia 2024 r.

Centrum Aktywności Rodzinnej przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99 – obiekt wyłączony z użytkowania od dnia 12 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Inne obiekty sportowe czynne w okresie wakacyjnym

Stadion Lekkoatletyczny im. Stefana Płatka w Sosnowcu przy Alei Mireckiego 4 – Boiska do siatkówki plażowej: bezpłatne wejście dostępne w godzinach od 9.00 do 20.00 po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika obiektu.

Kompleks Sportowy przy alei Mireckiego 31 – Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej: bezpłatne wejścia dla grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 20:00 po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika obiektu.

Kompleks Sportowy przy ulicy Orląt Lwowskich 70 – Boiska treningowe trawiaste: bezpłatne wejścia dla grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 20.00 po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika obiektu.

Pumptrack przy ul. Orląt Lwowskich – Obiekt ogólnodostępny.

Pumptrack przy ul. Kresowej – Obiekt ogólnodostępny.

Kompleks Piłkarski przy ul. Kresowej 1 – Boisko do piłki nożnej plażowej: bezpłatne wejścia dla grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 16:00 po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika obiektu, lub w recepcji znajdującej się w budynku hotelowym Domu Sportowca.

Skate Parki – obiekty ogólnodostępne: w Parku im. Jacka Kuronia przy ulicy Jasieńskiego, przy ulicy Braci Mieroszewskich, przy ul. Zamkowej, przy ulicy Orląt Lwowskich

Stadion Piłkarski przy ul. Gałczyńskiego 9 – Boisko trawiaste: bezpłatne wejścia dla grup zorganizowanych z pełnoletnim opiekunem od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 20.00 po wcześniejszym zgłoszeniu u kierownika obiektu.

Korty tenisowe – czynne codziennie od godziny 7:00 do 21:00, wstęp wg. obowiązującego cennika: przy ul. Szkolnej 4b oraz na terenie Kompleksu Sportowego przy al. Mireckiego 31.