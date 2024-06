Co dzieje się na Śląsku? Przegląd najciekawszych wydarzeń i imprez tygodnia

W wielu miastach naszego regionu organizowane są wyjątkowe wydarzenia, podczas których można poczuć klimat trwającego lata. Przygotowaliśmy specjalny harmonogram z najlepszymi wydarzeniami w województwie śląskim. Sprawdź, gdzie warto iść w tym tygodniu!

24 czerwca

Katowice:

Wycieczka po CINiB-ie | oprowadzanie po Bibliotece w języku śląskim

Wybierzcie się na "Rajzę po CINiB-ie"! To wycieczka, podczas której odkryjecie wszystkie biblioteczne zakamarki i przestrzenie na co dzień niedostępne dla czytelników. Zostaną wam pokazane wszystkie elektroniczne ułatwienia, urządzenia i gadżety, z których możecie korzystać w CINIBIE. Wycieczka będzie prowadzona w ślonskiej godce!

godz. 10.00 -11.00, CINiBA

Per Saecula. Szwendanie Murckowskie

Przed Wami fascynujący spacer, podczas którego odkryjecie bogatą historię katowickich Murcek.

relikty najstarszego górnośląskiego górnictwa w postaci dukli w Parku Murckowskim

pozostałości murckowskiej promenady z początków XX wieku

Grabówki, czyli najstarszy murckowski cmentarz oraz Kozia Zagroda. Historia żubrów murckowskich

Wzgórze Wandy, najwyższe wzniesienie Katowic

Siągarnia i murckowskie studnie

fragmenty średniowiecznych traktów handlowych

godz. 10.00, przystanek ZTM Murcki Wzgórze Wandy

Rybnik:

POGADAJmy o historii... Bitwa pod Cedynią



Rybnik zaprasza na cykl spotkań „POGADAJmy o historii...”, które odbywają się w formie dyskusji z uczestnikami oraz zaproszonymi gośćmi, dla których historia to pasja, zawód lub hobby. Prowadzący Rafał Lodziński będzie przybliżał zagadnienia zarówno z odległej, jak i najnowszej historii.

Cofniemy się w rozmowach do 24 czerwca 972 roku i przypomnimy, co wtedy działo się na Pomorzu Zachodnim. Porozmawiamy o państwie Mieszka I oraz o prywatnych wojnach niemieckich możnowładców.

godz. 16.30, ul. Sobieskiego 20

Ruda Śląska:

Koncert relaksacyjny przy dźwiękach gongów, mis tybetańskich, dzwonków koshi

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach zaprasza na wyjątkowy koncert relaksacyjny, podczas którego zanurzycie się w dźwiękach gongów, mis tybetańskich i dzwonków Koshi. To wydarzenie jest idealne dla każdego, kto pragnie doświadczyć głębokiego odprężenia.

Relaksacyjny koncert trwa 60 minut.

Weź swoją matę, a także koc i poduszkę pod głowę, jeśli potrzebujesz większego komfortu.

Ubierz się ciepło i wygodnie.

Pamiętaj także o wodzie oraz o tym, aby też i przed koncertem dobrze się nawodnić (2 szklanki wystarczą).

Przeciwwskazaniem do wzięcia udziału są: wszczepione urządzenia elektroniczne (np. rozrusznik serca, aparat słuchowy), problemy neurologiczne (epilepsja) i pierwszy trymestr ciąży.

godz. 20.00, Dom Kultury Bielszowice

25 czerwca

Katowice:

TOSCA Pucciniego w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego

Tosca, jedna z dwunastu oper Giacoma Pucciniego, bez wątpienia szczyci się tytułem jego najpopularniejszego dzieła scenicznego autora. Ten "muzyczny kryminał z trzema trupami", jak niektórzy określają tę operę, daleko wyprzedził swój pierwowzór literacki (dramat Victoriena Sardou) za sprawą niezwykle ekspresyjnej, wręcz symfonicznej muzyki. Puccini skomponował nie tylko efektowne arie i duety, ale stworzył również dramatyczną ilustrację, podkreślającą dynamikę wydarzeń.

godz. 18.00, Teatr Śląski

Wernisaż w galerii pod łukami. Wystawa grupy malarskiej „IMPAST” – Kaszuby 2024

MDK Ligota zaprasza na wystawę poplenerową prac stworzonych podczas tegorocznego pleneru na Kaszubach.

godz. 17.00, Galeria pod Łukami

Nauka i Casual Mahjonga // Mahjong Class and Casual Games

Jeśli chcielibyście się nauczyć gry w Mahjonga to macie do tego doskonałą okazję! USMA Górnośląski Związek Madżonga zaprasza serdecznie wszystkich graczy bądź osoby początkujące do wzięcia udziału w nauce tej gry. Czeka was niezła zabawa.

godz. 16.00 Centrum Organizacji Pozarządowych - Katowice

Tychy:

Wiolka Walaszczyk Stand-up Gąski, Gąski do domu

Przed wami niezwykła, szalona i pełna energii Wiolka Walaszczyk, która nie tylko zaskoczy was swoim wybitnym poczuciem humoru ale i rozbawi do łez! Tym razem jej występ odbędzie się w Tychach. Jak informuje sama autorka: będzie się działo!

godz. 19.00, Teatr Belfegor - Fabryka Mistrzów

Rybnik:

Klub Kultury Harcówka serdecznie zaprasza na cykl warsztatów florystycznych, które poprowadzi Katarzyna Ochenkowska – florystka, ceramik, ogrodnik oraz organizator Międzynarodowych Wystaw Kwiatowych. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję eksperymentować z tworzeniem artystycznych dekoracji, wykorzystując nie tylko kwiaty, ale także różnorodne naturalne elementy dekoracyjne, takie jak gałęzie i liście.

godz. 16.30, Klub Kultury Harcówka Rybnik-Ligota

26 czerwca

Zabrze:

Wspólne malowanie ławek z Młodzi Gniewni z Biskupic

Macie wolne popołudnie i chcecie przysłużyć się lokalnej społeczności? Przyłącz się do

Młodzi Gniewni z Biskupic i wspólnie z nimi pomaluj dzielnicowe ławki. Niech Biskupice pięknieją!



godz. 16.00, Dzielnicowy Dom Kultury Biskupice

Koncert Matteo Boticelli

Jak piszą organizatorzy: w związku z ogromnym zainteresowaniem biletami na koncerty Matteo Bocellego w Poznaniu i Wrocławiu, artysta zdecydował się na dwa dodatkowe występy! Dodatkowe koncerty odbędą się 25 czerwca w Poznaniu i 26 czerwca w Zabrzu.

godz. 20.00, Dom Muzyki i Tańca

Tychy:

Joga na Paprach

Masz ochotę na relaks w środku tygodnia? To Joga na Paprach jest zdecydowanie dla Ciebie. Delikatne ćwiczenia w scenerii pięknych Paprocan wyciszą Twoje ciało i umysł przed resztą tygodnia.

godz. 16.30,, KS Paprocany - zieleniec koło brzózek, obok boiska piłkarskiego

27 czerwca

Katowice:

Kino Letnie w Centrum Kato, film “Wszystko wszędzie naraz”

Czwartek to tylko jeden dzień przed piątkiem! Aby przygotować się na nadchodzący weekend warto udać się na projekcję oscarowego filmu “Wszystko wszędzie naraz”. A to wszystko w plenerze!

godz. 20.00, tarasy Spodka

Chorzów:

Musical Tootsie w Teatrze Rozrywki

Michael Dorsey, utalentowany, ale irytujący perfekcjonista, nie może znaleźć pracy w Nowym Jorku. Zdesperowany, postanawia przebrać się za kobietę i zgłosić na casting do mydlanej opery. Ku swojemu zdziwieniu dostaje rolę i staje się gwiazdą.

Życie podwójnym życiem okazuje się nie lada wyzwaniem. Michael musi użerać się z problemami na planie zdjęciowym, ukrywać swoją prawdziwą tożsamość przed bliskimi i lawirować między sprzecznymi wartościami: perfekcjonizmem a autentycznością.

godz. 18.30, Teatr Rozrywki w Chorzowie

Ludzie z Grajfką - spotkanie z Aleksandrą Hamakło

Chorzowskie Centrum Kultury zaprasza na kolejne spotkanie w tym roku w ramach cyklu Ludzie z Grajfką – tym razem będą gościć Aleksandrę Hamkało (odtwórczynię roli w filmie „Gotowi na wszystko. Exterminator”). To wydarzenie może wam przynieść wiele inspiracji i nowej wiedzy, która odmieni wasze spostrzeżenie na świat.

godz. 18.00, Kino za Rogiem Grajfka w Chorzowie

Żory:

Sword Fitness w Cegielni

Szukasz aktywności fizycznej, która łączy w sobie pasję do mieczy, zainteresowanie historią Europy i radość z ruchu? Są zajęcia, które łączą te trzy rzeczy! Vectir - Stowarzyszenie Dawnych Europejskich Sztuk Walki zaprasza na bezpłatne zajęcia Sword Fitness gdzie przez godzinę będziecie wykonywać ćwiczenia związane z walką.

godz. 18.00, Park Cegielnia